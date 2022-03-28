IT-компания Кургана ищет замену западному ПО

29 марта 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

В IT-компании изучают опыт коллег, чтобы найти оптимальный вариант замены ПО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В сервисе заказа такси «Максим» начали искать замену иностранному программному обеспечению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Нашей IT-компании, безусловно, придется искать замену ПО, которое мы используем в разработке и эксплуатации информационных систем. Но эту работу мы начали не вчера, и большая часть ПО, критичного для бизнес-процессов, не попала под западные санкции», — рассказали в компании. Сотрудники организации изучают опыт коллег для оптимальных вариантов для импортозамещения программного обеспечения. В компании отметили, что принципиально не используют облачные сервисы, расположенные на инфраструктуре зарубежных организаций. Из-за этого компания избежала ущерба, связанного с односторонним расторжением контрактов, и утраты доступа к арендованной инфраструктуре. Санкционное давление на Россию, по данным властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В сервисе заказа такси «Максим» начали искать замену иностранному программному обеспечению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Нашей IT-компании, безусловно, придется искать замену ПО, которое мы используем в разработке и эксплуатации информационных систем. Но эту работу мы начали не вчера, и большая часть ПО, критичного для бизнес-процессов, не попала под западные санкции», — рассказали в компании. Сотрудники организации изучают опыт коллег для оптимальных вариантов для импортозамещения программного обеспечения. В компании отметили, что принципиально не используют облачные сервисы, расположенные на инфраструктуре зарубежных организаций. Из-за этого компания избежала ущерба, связанного с односторонним расторжением контрактов, и утраты доступа к арендованной инфраструктуре. Санкционное давление на Россию, по данным властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.