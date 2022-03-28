28 марта 2022

IT-компания Кургана ищет замену западному ПО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
В IT-компании изучают опыт коллег, чтобы найти оптимальный вариант замены ПО Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В сервисе заказа такси «Максим» начали искать замену иностранному программному обеспечению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Нашей IT-компании, безусловно, придется искать замену ПО, которое мы используем в разработке и эксплуатации информационных систем. Но эту работу мы начали не вчера, и большая часть ПО, критичного для бизнес-процессов, не попала под западные санкции», — рассказали в компании.

Сотрудники организации изучают опыт коллег для оптимальных вариантов для импортозамещения программного обеспечения. В компании отметили, что принципиально не используют облачные сервисы, расположенные на инфраструктуре зарубежных организаций. Из-за этого компания избежала ущерба, связанного с односторонним расторжением контрактов, и утраты доступа к арендованной инфраструктуре.

Санкционное давление на Россию, по данным властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В сервисе заказа такси «Максим» начали искать замену иностранному программному обеспечению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Нашей IT-компании, безусловно, придется искать замену ПО, которое мы используем в разработке и эксплуатации информационных систем. Но эту работу мы начали не вчера, и большая часть ПО, критичного для бизнес-процессов, не попала под западные санкции», — рассказали в компании. Сотрудники организации изучают опыт коллег для оптимальных вариантов для импортозамещения программного обеспечения. В компании отметили, что принципиально не используют облачные сервисы, расположенные на инфраструктуре зарубежных организаций. Из-за этого компания избежала ущерба, связанного с односторонним расторжением контрактов, и утраты доступа к арендованной инфраструктуре. Санкционное давление на Россию, по данным властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...