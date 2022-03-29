Вирусолог Чумаков назвал сроки окончания пандемии коронавируса

30 марта 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Ближайшие год-полтора коронавирус продолжит быть угрозой для населения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Важно, чтобы какое-то время продолжалась ревакцинация, особенно среди пожилых людей, которые очень уязвимы. Но в то же время карантинные меры будут малоэффективны в данной ситуации, поэтому можно на это особо не обращать внимания. Нужно просто ревакцинироваться каждые полгода. Я думаю, что такая угроза будет еще год-полтора», — сказал Петр Чумаков. Биолог подчеркнул, что сейчас главная угроза исходит из Китая, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. «„Убитая“ вакцина, которую они применяли достаточно низко эффективная. В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился „Омикрон“, очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными, что очень трудно все парализовать и предотвратить все контакты, поэтому Китай сейчас наиболее уязвимая страна, в которой разродится новая вспышка», — отметил профессор. Подъем заболеваемости в Китае грозит появлением нового штамма коронавируса, предупредил биолог. «Опасность заключается в том, что в Китае полтора миллиарда людей, и когда такое большое число людей будут болеть, у них вероятность того, что будут возникать какие-то новые мутанты, очень сильно вырастет. Возможно появление новых разновидностей вируса, которые будут ускользать от иммунитета, вызванного предыдущими штаммами, в том числе те, которые были в Европе», — заключил Чумаков. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что шестая волна коронавируса может начаться в России в ближайшие три недели, либо осенью. По его словам, под ударом инфекции окажутся люди старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями и дети до трех лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Важно, чтобы какое-то время продолжалась ревакцинация, особенно среди пожилых людей, которые очень уязвимы. Но в то же время карантинные меры будут малоэффективны в данной ситуации, поэтому можно на это особо не обращать внимания. Нужно просто ревакцинироваться каждые полгода. Я думаю, что такая угроза будет еще год-полтора», — сказал Петр Чумаков. Биолог подчеркнул, что сейчас главная угроза исходит из Китая, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. «„Убитая“ вакцина, которую они применяли достаточно низко эффективная. В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился „Омикрон“, очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными, что очень трудно все парализовать и предотвратить все контакты, поэтому Китай сейчас наиболее уязвимая страна, в которой разродится новая вспышка», — отметил профессор. Подъем заболеваемости в Китае грозит появлением нового штамма коронавируса, предупредил биолог. «Опасность заключается в том, что в Китае полтора миллиарда людей, и когда такое большое число людей будут болеть, у них вероятность того, что будут возникать какие-то новые мутанты, очень сильно вырастет. Возможно появление новых разновидностей вируса, которые будут ускользать от иммунитета, вызванного предыдущими штаммами, в том числе те, которые были в Европе», — заключил Чумаков. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что шестая волна коронавируса может начаться в России в ближайшие три недели, либо осенью. По его словам, под ударом инфекции окажутся люди старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями и дети до трех лет.