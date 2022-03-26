Иммунолог Крючков назвал сроки шестой волны коронавируса в России

К новому подъему заболеваемости россияне подойдут незащищенными, считает иммунолог Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Шестая волна коронавируса может начаться в России в ближайшие три недели, либо осенью. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Шестая волна коронавируса будет наверняка. С очень высокой вероятностью, либо уже сейчас — в ближайшие три недели, либо это будет уже осенью или летом. Все зависит от того, что мы называем волной. Сейчас такой же вспышки, как при „Омикроне“ не будет, но повышение заболеваемости будет. Вопрос в том, насколько оно будет явным», — сказал Николай Крючков.

По мнению иммунолога, к новому подъему заболеваемости россияне подойдут незащищенными. «Проблема не ушла. У нас наоборот иммунитет падает к ковиду. Даже в оперштабе это признают. Это даже не секрет. И цифры дают 53% две недели назад. Реальные цифры меньше. В районе 40-43%. И они падают, снижаются. Это не ноль, но это заметное падение. Тем более, что у нас в группах риска примерно такой же процент получается. Это не 90 с лишним процентов, как в Британии, например. Ситуация складывается такая, что со временем и довольно значимыми темпами у нас падает популяционная защита. Это означает, что к осени при таком подходе мы вообще подойдем малозащищенными», — объяснил он.

Крючков подчеркнул, что под ударом инфекции окажутся несколько слоев населения страны. «Вообще, люди старше 50, но больше — старше 60 лет. Там заметный скачок. Далее, люди с хроническими заболеваниями и дети до трех лет. Вообще до пяти лет формально, но до трех наиболее опасно», — уточнил собеседник агентства.

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