В ХМАО появились зарубежные туры за банковскими картами

Карты Visa и Mastercard можно открыть в Узбекистане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Турагентства ХМАО стали организовывать туры за границу для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard, которые будут работать за границей. Делается это в обход ограничений, которые применили международные платежные системы Visa и Mastercard, прекратив обслуживание российских клиентов.

«Анонсировали туры в Узбекистан. В него включено проживание, сопровождение в банк для оформления докуме6нтов. После того, как человек туда приезжает, он с сопровождением посещает банк, подписывает документы и получает карту. Такой тур будет стоить от 23 тысяч на три дня, и дополнительно оплачивается авиаперелет», — сказали в турагентстве Coral Travel в Ханты-Мансийске.

Новой картой, оформленной и полученной заграницей, можно будет расплачиваться в любой другой стране кроме России — на территории РФ этой картой воспользоваться будет нельзя. «Такая процедура может быть полезна для часто путешествующих людей и тех, кто часто находится в командировках», — сказали в турагентстве.

При бронировании тура документы на получение карты оформляются предварительно, чтобы не терять времени в банке. В турагентстве добавили, что на данный момент туры организованы только в Узбекистан, так как в этой стране банки принимают загранпаспорт для оформления карты. Туры организованы с 3 апреля.

Ранее URA.RU писало, что международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России из-за санкций западных стран. При этом россияне могут пользоваться картами, выпущенными банками РФ, на территории страны. Жесткие санкции со стороны Запада последовали после начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — резюмировал глава государства.

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