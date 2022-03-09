09 марта 2022

Visa и Mastercard перестали работать в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Москва, виза, кошелек, пластиковые карты, мастеркард, банковские карты, mastercard, visa
Россияне могут пользоваться картами Visa и Mastercard только на территории РФ Фото:
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Платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах», — говорится в сообщении.

Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в РФ, отмечает Vse42.Ru. Карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир», сообщает RT.

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Платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах», — говорится в сообщении. Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в РФ, отмечает Vse42.Ru. Карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир», сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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