Visa и Mastercard перестали работать в России

10 марта 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Россияне могут пользоваться картами Visa и Mastercard только на территории РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах», — говорится в сообщении. Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в РФ, отмечает Vse42.Ru. Карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир», сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах», — говорится в сообщении. Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в РФ, отмечает Vse42.Ru. Карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир», сообщает RT.