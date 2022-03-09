Visa и Mastercard перестали работать в России

Платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
«Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах», — говорится в сообщении.
Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в РФ, отмечает Vse42.Ru. Карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир», сообщает RT.
Платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах», — говорится в сообщении. Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в РФ, отмечает Vse42.Ru. Карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир», сообщает RT.