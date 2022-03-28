Алексей Текслер отчитал главу района за неочищенную дорогу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал главу Ашинского района Вадима Сергеева, а также мэра Сима Руслана Гафарова за состояние дороги, по которой дети вынуждены добираться до школы, и обратно. Свое обращение глава региона опубликовал в социальных сетях.

«А это видео из Сима. Для школьников дорога между домом и школой — полоса препятствий. Уверен, мой пост увидят глава города и глава Ашинского района и оперативно поправят ситуацию», написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что другим главам подсказок давать не будет. По словам губернатора, он уже давал поручения на областном совещании. Если его не услышали, пускай пеняют на себя.

Ранее губернатору доложили о массовом ДТП в Златоусте с участием 17 автомобилей. После этого у главы региона возникли вопросы к мэру города Максиму Пекарскому, а также к городским дорожным службам. Текслер поручил региональному миндору провести детальную проверку случившегося.