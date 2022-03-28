В Челябинске сорвался лифт с 81-летней женщиной в кабине

Лифт пролетел два этажа (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в 16-этажном доме на проспекте Победы утром 29 марта оборвался лифт, в кабине которого находилась 81-летняя женщина. Как рассказала URA.RU сама пострадавшая Нина Кошкина, она поднималась на тринадцатый этаж, где живут ее родственники. В это время лифт начал резко падать.

«Я четыре года езжу к внуку, на этот раз еду, все нормально, как вдруг резкий звук, будто начали падать, а потом сильный стук и резкая остановка! Звук на весь дом слышно было, я подумала, что все, конец…. Восприняла спокойно, уже пожила, ничего страшного», — рассказала URA.RU женщина.

Лифт в итоге остановился между седьмым и восьмым этажами, зацепившись, как потом объяснила лифтер, «за что-то стропой». Через полчаса женщина смогла покинуть кабину. Как рассказал URA.RU ее зять, ловушки у лифта не сработали, и кабина падала два этажа. В доме, по словам жителей, два лифта: большой, который падал, и маленький.

Обслуживает дом постройки 2011 года группа компаний F5 — управляющая компания ООО «Интарный 24». Директор УК Евгений Коробейников факт инцидента подтвердил, сообщив, что в настоящее время организовано внутреннее расследование. По его словам, все системы безопасности сработали в штатном режиме, никто не пострадал. Запрошена вся информация у обслуживающей организации «Союзлифтмонтаж». К проверке инцидента подключилась прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура Калининского района Челябинска даст оценку действиям управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

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