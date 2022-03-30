Вассерман назвал условие возвращения Аляски в состав России

Нефть на Аляске во время ее продажи никого не интересовала, напомнил Анатолий Вассерман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия сможет вернуть Аляску только в случае распада США. Об этом URA.RU рассказал многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Возвращение Аляски возможно только в случае, если Соединенные Штаты Америки станут разъединенными. Тогда Аляске будет выгоднее войти в состав России, чем в состав Канады. Но я пока не вижу особых причин рассматривать этот вопрос серьезно. Юридических причин, позволяющих требовать возвращения Аляски, нет, поскольку продали мы ее совершенно законным образом и по причинам вполне основательным. Это существенно отличается от обстоятельств отделения Украины от России и передачи Крыма из одной республики в другую», — сказал Анатолий Вассерман.

Он также напомнил об обстоятельствах продажи Аляски. «До появления Транссибирской магистрали дорога из европейской России к тихоокеанскому побережью сухим путем занимала несколько месяцев, и мы могли сообщаться с Аляской только морским путем. А на море господствовал флот Британии. Когда у нас обострялись отношения, становилось практически невозможно поддерживать связи с Аляской. Когда началась Крымская война, мы застраховали Аляску в американских страховых компаниях. Англичане не стали нападать на Аляску, потому что так они бы сделали США своим противником. Когда у нас снова обострились отношения с Британией, мы пришли к выводу, что Аляску проще продать», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в те времена о существовании нефти на территории Аляски никто не знал. «Она никому не была нужна и ее никто не искал. Ресурсы, которые там добывали, практически себя исчерпали. Более того, пришлось даже всучить взятки некоторым американским политикам, чтобы они согласились ее купить», — заключил Вассерман.

30 марта 1867 года Россия подписала договор о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки. За 7,2 миллиона долларов золотом США получили весь полуостров, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море.

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