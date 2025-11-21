Коррупционный скандал вряд ли сделает Зеленского сговорчивее: иноСМИ выдвигают версии о судьбе «плана США»

В Европе раскритиковали новый мирный план США по Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США подготовили мирный план по Украине из 28 пунктов. Согласно ему, Киеву придется отказаться от вступления в НАТО и признать Крым и Донбасс российскими территориями. Эксперты считают, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли согласится на эти условия, особенно на фоне внутреннего коррупционного скандала. По мнению аналитиков, давление со стороны общества и военных только укрепит его позицию. Подробнее о том, что пишут иноСМИ о судьбе американского плана — в материале URA.RU.

Содержание плана

В США разработали «тайный» план мирного урегулирования конфликта на Украине. По данным Politico, работа над документом началась в конце октября 2025 года после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Он состоит из 28 пунктов, согласно которым Украина должна будет:

отказаться от вступления в НАТО;

признать Крым, Донецк и Луганск российскими территориями;

провести новые выборы в течение 100 дней после подписания соглашения;

сократить размер своей армии (ВСУ);

сделать русский язык государственным наравне с украинским;

признать каноническую Украинскую православную церковь;

запретить размещение иностранных войск на своей территории;

отказаться от получения дальнобойного оружия от других стран.

В обмен на эти уступки Украина получит от США гарантии безопасности. Суть этих гарантий в том, что США и ряд ключевых стран Европы — Великобритания, Германия, Франция, Польша и Финляндия — будут защищать Украину почти так же, как если бы она была членом НАТО. Если на Украину снова кто-то нападет, эти страны обязаны будут прийти на помощь.

Помощь может быть разной: военная в виде оружия и снаряжения, разведывательная информация о противнике, логистическая поддержка для переброски войск, а также экономическая и дипломатическая. Эти гарантии безопасности планируется установить на первые 10 лет, их можно будет продлить, если все стороны будут согласны. При этом США обещают проводить консультации с Украиной по всем важным вопросам безопасности, чтобы учитывать ее позицию.

Впервые о разработке мирного плана написал американский портал Axios. По данным источника, американская сторона вела «тайные» переговоры не только с Украиной, но и параллельно с Россией, пытаясь найти условия, которые могли бы устроить обе стороны. Для подписания этого соглашения потребуется согласие сразу пяти сторон: самой Украины, России, США, Евросоюза и НАТО.

Что пишут о плане западные СМИ

Politico: план Трампа вызвал истерику у главы МИД Украины и не понравился Европе

﻿Газета Politico пишет, что Евросоюз разочарован «тайным» планом США по мирному урегулированию конфликта на Украине. В Европе считают, что Вашингтон навязывает Киеву «плохую сделку». По данным издания, это просто список «пунктов, чтобы удовлетворить» Россию.

Европейцы также обеспокоены тем, что план был выдвинут в неудачное время, когда президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за военных успехов России на фронте и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом. Кроме того, в Евросоюзе недовольны тем, что их не привлекли к разработке американского предложения.

Глава МИД Украины Андрей Сибига тоже не одобрил план США. По информации Politico, он раскритиковал документ во время закрытой встречи с министрами иностранных дел ЕС.

WSJ: на Украине испугались разоблачения коррупции из-за плана США

﻿В статье The Wall Street Journal говорится, что во время обсуждения плана Киев добился изменения одного из его пунктов. Сначала в документе было прописано, что нужно провести полный аудит международной помощи, которую получила Украина, чтобы найти случаи коррупции. Но в окончательном варианте этого пункта уже не было — вместо него появилось положение о всеобщей амнистии за действия во время конфликта. Также газета сообщает, что европейские лидеры, которые не довольны планом США, работают над собственным соглашением. Они считают, что их вариант будет более выгодным для Украины.

NYP: Киев согласился с большей частью плана США

Газета New York Post пишет, что Киев дал «положительную обратную связь» по плану, предложенному США. Глава СНБО Украины Рустем Умеров согласился с большей частью документа и внес в него несколько правок, которые были учтены и переданы Зеленскому. Тем не менее пока нельзя говорить о полном и безоговорочном согласии Киева.

«Умеров согласился с большинством этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому. Я не хочу говорить, что [Киев] от всего сердца... согласились, и они готовы подписать. Они согласились с большинством плана», — заявил источник NYP.

Bloomberg: Зеленский навряд ли примет условия Трампа

Агентство Bloomberg, напротив, выражает скептицизм. Издание считает, что Зеленский вряд ли примет условия Трампа, так как многие из них ранее категорически были отвергнуты Украиной и ее союзниками. По данным источника, страны НАТО также будут возражать, так как план ограничивает дальнейшее расширение альянса по своему усмотрению. Для такого шага потребуется поддержка всех 32 членов военного блока.

GAM: любое соглашение потребует от России уступок

The Globe and Mail (GAM) пишет, что итоговое соглашение так или иначе потребует уступок и от России. Однако, в чем именно будут заключаться эти уступки, издание не уточняет.

Источник в администрации Зеленского сообщил в интервью GAM, американский спецпосланник Стив Уиткофф и российский представитель Кирилл Дмитриев сначала согласовали план между собой, и только потом представили его украинской стороне. Кроме того, по его словам, сейчас Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы добиться его согласия.

WP: США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял их мирный план

Газета The Washighton Post сообщила, что позиции украинского президента сейчас сильно ослаблены крупным коррупционным скандалом в его окружении, тяжелой ситуацией на фронте и растущим нажимом со стороны Вашингтона с требованием принять соглашение.

Однако, как считают эксперты, коррупционный скандал в стране навряд ли сделает Зеленского более сговорчивым к требованиям России. Наоборот, общество и армия, которые будут решительно выступать против уступок, могут заставить его занять еще более жесткую позицию.

Economist: план США практически означает капитуляцию Украины

The Economist пишет, что план США «практически означает капитуляцию» Украины. Издание подчеркивает, что документ был разработан без ведома Киева, в тайном диалоге между представителями Трампа и Путина, и перечеркивает многие предыдущие договоренности, добавляя новые жесткие условия.

Что говорят европейские лидеры

Что касается европейских лидеров, то президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Хельсинки сейчас активно обсуждают этот план с союзниками и правительством своей страны, чтобы выработать общую позицию. А премьер-Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими. По его словам, именно тогда станет ясно, приведет ли этот план к мирному саммиту в Будапеште с участием России и США.

