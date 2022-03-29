Глава ДНР: Украина хотела напасть на РФ и Беларусь в начале марта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нападение на Россию и Беларусь в начале марта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Нападение планировалось в начале марта не только на Донбасс, так и в отношении жителей Российской Федерации, имею в виду Крым. Причем, наступление планировалось как со стороны материка, так и со стороны моря. Также, по некоторым данным, в этот период планировалось нанесение ударов и по части Белоруссии», — заявил Пушилин, передает ТАСС.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нападение на Россию и Беларусь в начале марта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Нападение планировалось в начале марта не только на Донбасс, так и в отношении жителей Российской Федерации, имею в виду Крым. Причем, наступление планировалось как со стороны материка, так и со стороны моря. Также, по некоторым данным, в этот период планировалось нанесение ударов и по части Белоруссии», — заявил Пушилин, передает ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.