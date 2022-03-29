Минобороны: Киев снова отказался открыть гумкоридоры

30 марта 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры в РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева отказались согласовывать открытие гумкоридоров в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз — ни одного маршрута в Россию», — сказал Мизинцев на брифинге, передает ТАСС. Речь идет о киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Предполагалось, что эвакуация мирных жителей и граждан иностранных государств должна была начаться в 10:00 мск 29 марта. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Киева отказались согласовывать открытие гумкоридоров в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз — ни одного маршрута в Россию», — сказал Мизинцев на брифинге, передает ТАСС. Речь идет о киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Предполагалось, что эвакуация мирных жителей и граждан иностранных государств должна была начаться в 10:00 мск 29 марта. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.