29 марта 2022

Минобороны: Киев снова отказался открыть гумкоридоры

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, кпп, беженцы, катастрофа, пункт досмотра, гуманитарная
Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева отказались согласовывать открытие гумкоридоров в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз — ни одного маршрута в Россию», — сказал Мизинцев на брифинге, передает ТАСС.

Речь идет о киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Предполагалось, что эвакуация мирных жителей и граждан иностранных государств должна была начаться в 10:00 мск 29 марта.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Власти Киева отказались согласовывать открытие гумкоридоров в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз — ни одного маршрута в Россию», — сказал Мизинцев на брифинге, передает ТАСС. Речь идет о киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Предполагалось, что эвакуация мирных жителей и граждан иностранных государств должна была начаться в 10:00 мск 29 марта. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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