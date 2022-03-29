Вместо неэффективных чиновников в ЯНАО наймут ученых

Власти ЯНАО увеличат штат ученых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Научный центр изучения Арктики в Салехарде увеличится на 17 ставок за счет дирекции по обеспечению деятельности представительств ЯНАО в Тюмени и Екатеринбурге. На них планируется привлечь специалистов в лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности, которая создана на базе центра. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политических кругах региона.

«Давно известна нелюбовь губернатора к неэффективным структурам, работающим для галочки. Поэтому оптимизация всего, что связано с представительствами, ожидаема и понятна. А вот лаборатория криологии — это, можно сказать, жизненная необходимость для Ямала, новое уникальное направление и в свете последних событий — общефедеральный тренд. Говорят, что ученых туда ищут по всему миру, выберут только самых достойных», — делится источник в правительстве.

В пресс-службе губернатора URA.RU подтвердили, что такие изменения на самом деле готовятся. «Необходимо усилить лабораторию, активизировать работы по изучению состояния вечной мерзлоты. Это важно для долгосрочного планирования, в том числе, жилищного и дорожного строительства», — пояснили в пресс-службе.

Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности — единственная в России, она занимается исследовательскими работами в области проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов, находящихся в сложных природно-климатических условиях. Ранее сообщалось, что власти ликвидировали представительство ЯНАО в Екатеринбурге.

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