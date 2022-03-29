Махонин нашел способ спасти все пермские стройки

Проблем с отечественными аналогами иностранных строительных материалов пока не возникало, заявил Махонин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что многие импортные материалы, которые используются при строительстве, можно заменить на отечественные аналоги. А если их нет, то надо искать варианты в странах, которые продолжают дружить с РФ. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства 30 марта, трансляция которого велась в youtube-канале «Пермский край».

«Основные строительные материалы, которые производятся на территории региона или страны, подорожать не должны. А если мы видим строительный материал иностранного производства, то задача — предлагать и принимать все необходимые решения, чтобы заменить на отечественные аналоги. По крайней мере, я пока сложностей каких-то с этим не испытал», — отметил Махонин. Если аналогов в стране нет, добавил губернатор, то надо искать его «в странах-производителях, которые сохранили дружественную политику в отношении нашего государства».

Западные страны усилили санкционную политику против России, которую они ведут с начала нулевых, из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что настоящая цель санкций — отмена России и табу на правду о российской истории. В предыдущие годы от вводимых запретов пострадала также и экономика Запада.

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