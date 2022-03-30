Медведев заявил о новой финансовой эре

30 марта 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В скором времени странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке. Соответствующее заявление сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Как бы кому ни хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется. И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев также отметил, что антироссийские санкции не достигают результатов, о которых заявили западные политики. «„Адские“ санкции против России возвращаются на запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир», — написал он. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В скором времени странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке. Соответствующее заявление сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Как бы кому ни хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется. И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев также отметил, что антироссийские санкции не достигают результатов, о которых заявили западные политики. «„Адские“ санкции против России возвращаются на запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир», — написал он. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».