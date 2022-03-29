Половину квартир в новостройках Екатеринбурга сняли с продажи

30 марта 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

По данным УПН, квадратный метр в новостройке Екатеринбурга в среднем стоит 120 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сняли с продажи половину квартир в новостройках, рассказала на пресс-конференции президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева. Она отметила — это не значит, что жилье не будет достроено. «На март 2022 года в Екатеринбурге строится 3,2 млн квадратных метра жилья. Из этого объема не проданы 33 тысячи квартир, из них в открытой экспозиции — около 15 тысяч квартир. То есть около половины квартир в новостройках на продажу не выставлены — они сняты [с продажи]», — заявила Соболева. По ее словам, последствием этого стал рост цен на жилье в новостройках — от трех до 30%. Цена на квадратный метр на первичном рынке жилья составляет 120 тысяч рублей, на вторичном — около 98 тысяч, добавили в УПН. Причем на вторичном рынке, по данным Соболевой, количество предложений за последний месяц сократилось — на 20%. «Цена колебалась до 24 февраля в пределах 97 тысяч рублей за квадратный метр, рост есть, но незначительный. С рынка произошел массовый уход продавцов», — сказала Илона Соболева. И покупателей на рынке недвижимости в целом стало меньше, обратила внимание Соболева. «Я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Сейчас, скорее всего, покупатели будут отдавать предпочтение тем жилым комплексам, которые вот-вот будут сдаваться», — заключила эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге сняли с продажи половину квартир в новостройках, рассказала на пресс-конференции президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева. Она отметила — это не значит, что жилье не будет достроено. «На март 2022 года в Екатеринбурге строится 3,2 млн квадратных метра жилья. Из этого объема не проданы 33 тысячи квартир, из них в открытой экспозиции — около 15 тысяч квартир. То есть около половины квартир в новостройках на продажу не выставлены — они сняты [с продажи]», — заявила Соболева. По ее словам, последствием этого стал рост цен на жилье в новостройках — от трех до 30%. Цена на квадратный метр на первичном рынке жилья составляет 120 тысяч рублей, на вторичном — около 98 тысяч, добавили в УПН. Причем на вторичном рынке, по данным Соболевой, количество предложений за последний месяц сократилось — на 20%. «Цена колебалась до 24 февраля в пределах 97 тысяч рублей за квадратный метр, рост есть, но незначительный. С рынка произошел массовый уход продавцов», — сказала Илона Соболева. И покупателей на рынке недвижимости в целом стало меньше, обратила внимание Соболева. «Я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Сейчас, скорее всего, покупатели будут отдавать предпочтение тем жилым комплексам, которые вот-вот будут сдаваться», — заключила эксперт.