Мэрия Кургана отдала областным властям прибыльное предприятие

Дума Кургана одобрила передачу МУП «СДП» в областную собственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальное «Специализированное дорожное предприятие» (МУП «СДП»), принадлежащее властям Кургана, передают в государственную собственность Курганской области. Решение об этом принято на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU. Депутаты обратили внимание, что город отдает свой самый прибыльный актив.

По данным областных и городских властей, после передачи МУП «СДП» объединят с тремя другими областными дорожными предприятиями (Варгашинское ДРСП, Введенское ДРСУ, «Автодор Северо-Запад»). Созданное ДРСУ сможет брать крупные контракты на строительство дорог. Пока местные предприятия не могут конкурировать с иногородними подрядчиками.

«Задача основная — объединить все ДРСУ с положительным балансом, чтобы работать на своих дорогах. Мы сейчас перекрываемся субподрядами. МУП „СДП“ никогда на таких условиях не сможет наработать себе достаточного опыта. Задача одна — чтобы все федеральные, областные контракты оставались в субъекте, чтобы наши предприятия работали здесь», — объяснила директор регионального департамента строительства Ирина Саблукова.

Депутат Яков Сидоров отметил, что, по собственным данным МУП «СДП», его положительный баланс превышает миллиард рублей. «Мы передаем, наверно, единственное прибыльное муниципальное предприятие в Кургане», — отметил Сидоров. Он добавил, что законных оснований для передачи МУП «СДП» на безвозмездной основе у властей нет. Он намерен обжаловать решение о передаче в прокуратуре и суде. Большинством голосов решение о передаче МУП «СДП» в государственную собственность принято.

Ранее URA.RU сообщало, что областные власти неоднократно пытались продать контрольные пакеты акций своих дорожных предприятий. Однако желающих их приобрести найти не удалось.

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