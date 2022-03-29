Михаил Скоков (на фотографии) отметил профессионализм и мужество нового руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков представил временно исполняющего обязанности начальника отдела МВД по Усть-Катаву. Им стал Андрей Ульянов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Андрей Ульянов прошел все ступени службы. Начинал работу с должности милиционера-водителя. В ноябре 2019 года был назначен на должность заместителя начальника Отдела МВД — начальника полиции. Его отличает высокий профессионализм, мужество и преданность делу», — заявил Скоков, представляя нового руководителя.

Скоков подчеркнул, что перед Ульяновым стоят сложные задачи. И отметил, что главным критерием работы является общественное мнение о состоянии правопорядка на вверенной территории и высокое доверия жителей к сотрудникам полиции.

На мероприятии также присутствовал глава города Сергей Семков, руководители силовых структур Усть-Катава, председатель совета ветеранов ОМВД Павел Шарабаров, председатель общественного совета Александр Толмачев. Глава города Семков заявил, что надеется на эффективное сотрудничество. В завершении встречи Скоков поблагодарил личный состав отдела за службу и вручил отличившимся сотрудникам грамоты и благодарности.

Михаил Скоков подчеркнул, что перед новым руководителем стоят сложные задачи пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД по региону вручил отличившимся сотрудникам грамоты и благодарности пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области