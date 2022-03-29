29 марта 2022

Челябинский генерал МВД представил главу полиции Усть-Катава. Фото

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков (на фотографии) отметил профессионализм и мужество нового руководителя Фото:

Начальник ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков представил временно исполняющего обязанности начальника отдела МВД по Усть-Катаву. Им стал Андрей Ульянов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Андрей Ульянов прошел все ступени службы. Начинал работу с должности милиционера-водителя. В ноябре 2019 года был назначен на должность заместителя начальника Отдела МВД — начальника полиции. Его отличает высокий профессионализм, мужество и преданность делу», — заявил Скоков, представляя нового руководителя.

Скоков подчеркнул, что перед Ульяновым стоят сложные задачи. И отметил, что главным критерием работы является общественное мнение о состоянии правопорядка на вверенной территории и высокое доверия жителей к сотрудникам полиции.

На мероприятии также присутствовал глава города Сергей Семков, руководители силовых структур Усть-Катава, председатель совета ветеранов ОМВД Павел Шарабаров, председатель общественного совета Александр Толмачев. Глава города Семков заявил, что надеется на эффективное сотрудничество. В завершении встречи Скоков поблагодарил личный состав отдела за службу и вручил отличившимся сотрудникам грамоты и благодарности.

Михаил Скоков подчеркнул, что перед новым руководителем стоят сложные задачи
Начальник ГУ МВД по региону вручил отличившимся сотрудникам грамоты и благодарности

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Начальник ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков представил временно исполняющего обязанности начальника отдела МВД по Усть-Катаву. Им стал Андрей Ульянов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка. «Андрей Ульянов прошел все ступени службы. Начинал работу с должности милиционера-водителя. В ноябре 2019 года был назначен на должность заместителя начальника Отдела МВД — начальника полиции. Его отличает высокий профессионализм, мужество и преданность делу», — заявил Скоков, представляя нового руководителя. Скоков подчеркнул, что перед Ульяновым стоят сложные задачи. И отметил, что главным критерием работы является общественное мнение о состоянии правопорядка на вверенной территории и высокое доверия жителей к сотрудникам полиции. На мероприятии также присутствовал глава города Сергей Семков, руководители силовых структур Усть-Катава, председатель совета ветеранов ОМВД Павел Шарабаров, председатель общественного совета Александр Толмачев. Глава города Семков заявил, что надеется на эффективное сотрудничество. В завершении встречи Скоков поблагодарил личный состав отдела за службу и вручил отличившимся сотрудникам грамоты и благодарности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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