Ученые предупредили о мощных магнитных бурях

Магнитная буря будет продолжаться в течение двух дней Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за вспышек на Солнце 31 марта и 1 апреля на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

«Магнитные бури обрушаться на Землю 31 марта и 1 апреля из-за вспышки на солнце. Бури будут относиться к категории G1», — передает сообщение ученых радио «Говорит Москва».

Последний раз мощные магнитные бури были к начале февраля. Мощный выброс плазмы на Солнце продолжался более четырех часов, что привело к серии магнитных бурь, растянувшихся на три дня.