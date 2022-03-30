Ученые предупредили о мощных магнитных бурях

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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, солнце, закат, север
Магнитная буря будет продолжаться в течение двух дней Фото:

Из-за вспышек на Солнце 31 марта и 1 апреля на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

«Магнитные бури обрушаться на Землю 31 марта и 1 апреля из-за вспышки на солнце. Бури будут относиться к категории G1», — передает сообщение ученых радио «Говорит Москва».

Последний раз мощные магнитные бури были к начале февраля. Мощный выброс плазмы на Солнце продолжался более четырех часов, что привело к серии магнитных бурь, растянувшихся на три дня.

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Из-за вспышек на Солнце 31 марта и 1 апреля на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. «Магнитные бури обрушаться на Землю 31 марта и 1 апреля из-за вспышки на солнце. Бури будут относиться к категории G1», — передает сообщение ученых радио «Говорит Москва». Последний раз мощные магнитные бури были к начале февраля. Мощный выброс плазмы на Солнце продолжался более четырех часов, что привело к серии магнитных бурь, растянувшихся на три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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