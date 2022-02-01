Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре

Из-за мощного выброса плазмы на солнце на Земле ожидается магнитная буря второго уровня. Об этом сообщили ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
«29 января произошла вспышка, связанная с выбросом корональной массы — облака солнечной плазмы. Приблизительная скорость этого облака, двигающегося к Земле, составляет 662 километра в секунду. В связи с этим ожидается геомагнитная буря G2. Она может продлиться до третьего февраля», — передает сообщение ученых «Парламентская газета».
Ранее ученые лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что магнитная буря может не утихнуть до 5 февраля. Врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская заявила, что главной защитой от магнитных бурь является внутренне спокойствие человека.
Из-за мощного выброса плазмы на солнце на Земле ожидается магнитная буря второго уровня. Об этом сообщили ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. «29 января произошла вспышка, связанная с выбросом корональной массы — облака солнечной плазмы. Приблизительная скорость этого облака, двигающегося к Земле, составляет 662 километра в секунду. В связи с этим ожидается геомагнитная буря G2. Она может продлиться до третьего февраля», — передает сообщение ученых «Парламентская газета». Ранее ученые лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что магнитная буря может не утихнуть до 5 февраля. Врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская заявила, что главной защитой от магнитных бурь является внутренне спокойствие человека.