Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Магнитная буря ожидается после выброса плазмы на солнце, заявили ученые из США Фото:

Из-за мощного выброса плазмы на солнце на Земле ожидается магнитная буря второго уровня. Об этом сообщили ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

«29 января произошла вспышка, связанная с выбросом корональной массы — облака солнечной плазмы. Приблизительная скорость этого облака, двигающегося к Земле, составляет 662 километра в секунду. В связи с этим ожидается геомагнитная буря G2. Она может продлиться до третьего февраля», — передает сообщение ученых «Парламентская газета».

Ранее ученые лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что магнитная буря может не утихнуть до 5 февраля. Врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская заявила, что главной защитой от магнитных бурь является внутренне спокойствие человека.

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Из-за мощного выброса плазмы на солнце на Земле ожидается магнитная буря второго уровня. Об этом сообщили ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. «29 января произошла вспышка, связанная с выбросом корональной массы — облака солнечной плазмы. Приблизительная скорость этого облака, двигающегося к Земле, составляет 662 километра в секунду. В связи с этим ожидается геомагнитная буря G2. Она может продлиться до третьего февраля», — передает сообщение ученых «Парламентская газета». Ранее ученые лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что магнитная буря может не утихнуть до 5 февраля. Врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская заявила, что главной защитой от магнитных бурь является внутренне спокойствие человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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