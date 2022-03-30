Свердловский бренд одежды на фоне санкций расширяет производство

30 марта 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

В компании Ray рассчитывают на резкий рост спроса к концу лета Фото предлоставлено компанией Ray Екатеринбургская компания Ray, которая выпускает спортивную одежду и аксессуары, в несколько раз нарастит объемы производства на фабрике в Дегтярске. Об этом URA.RU рассказал владелец и директор Ray Андрей Евтюхов. Компания приняла решение после ухода с российского рынка зарубежных брендов. «Сейчас площадь фабрики — 400 кв. м. Через две недели запускаем новую площадку еще на 500 метров, итого 900. И параллельно начинаем строительство второго корпуса на 1,5 тысячи метров», — пояснил предприниматель. По словам владельца компании, в новом цехе закончен ремонт. Осталось установить двери и сантехнику, столы, закупить швейные машины. В апреле начнут набор персонала. Запустить производство планируют 1 мая. В этот проект вложено более 10 млн рублей. Для второго корпуса сейчас готовят проект и расчищают участок. Этот объект ранее оценивали в 30 млн рублей, но при новом курсе рубля он подорожал до 40-45 млн рублей. Окупить затраты рассчитывают за 1,5-3 года. После запуска двух новых площадок штат вырастет втрое: сейчас на предприятии в Дегтярске работает 55 человек, 30 сотрудников наберут в новый цех и еще 150-170 работников — на во второй корпус. Андрей Евтюхов добавил, что давно планировал расширять производство, но средств на это не хватало. Проблем добавило падение курса рубля и разрыв налаженных логистических цепочек. «В 2020 году мы вышли в средние предприятия и сразу попали на НДС. Налоги чудовищные стали — выросли с 6 до 20%. И выплачивая их, мы в 2021 еле-еле смогли удержать объемы 2020-го. […] В начале марта очень тяжело было, упаднические настроения были, потому что в два раза взлетели цены на материалы и фурнитуру. Многие компании просто перестали отгружать ткань, и мы работали с тем, что есть на складе. Сейчас только понемногу приходит в себя наша индустрия, и мы начинаем разгоняться», — рассказал владелец компании. К запуску новых мощностей вернулись после ухода из России зарубежных спортивных брендов. Андрей Евтюхов рассчитывает на резкий рост спроса к концу лета. «Ближайшие 3-4 месяца люди будут донашивать то, что у них есть. Если зарубежные компании вернутся к этому сроку, то мы успеем вырасти, но не сильно. Если не вернутся, тогда, конечно, у нас будет гигантский скачок», — отметил предприниматель. Ray выпускает спортивную одежду, аксессуары и лыжные смазки. Всего у компании две производственных площадки. Основная — в Екатеринбурге. Продукция продается в розничных магазинах RAY Multibrand и в маркетплейсах. Также Ray отшивала одежду для французской сети Decathlon. Многие зарубежные бренды ушли с российского рынка после начала спецоперации России на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургская компания Ray, которая выпускает спортивную одежду и аксессуары, в несколько раз нарастит объемы производства на фабрике в Дегтярске. Об этом URA.RU рассказал владелец и директор Ray Андрей Евтюхов. Компания приняла решение после ухода с российского рынка зарубежных брендов. «Сейчас площадь фабрики — 400 кв. м. Через две недели запускаем новую площадку еще на 500 метров, итого 900. И параллельно начинаем строительство второго корпуса на 1,5 тысячи метров», — пояснил предприниматель. По словам владельца компании, в новом цехе закончен ремонт. Осталось установить двери и сантехнику, столы, закупить швейные машины. В апреле начнут набор персонала. Запустить производство планируют 1 мая. В этот проект вложено более 10 млн рублей. Для второго корпуса сейчас готовят проект и расчищают участок. Этот объект ранее оценивали в 30 млн рублей, но при новом курсе рубля он подорожал до 40-45 млн рублей. Окупить затраты рассчитывают за 1,5-3 года. После запуска двух новых площадок штат вырастет втрое: сейчас на предприятии в Дегтярске работает 55 человек, 30 сотрудников наберут в новый цех и еще 150-170 работников — на во второй корпус. Андрей Евтюхов добавил, что давно планировал расширять производство, но средств на это не хватало. Проблем добавило падение курса рубля и разрыв налаженных логистических цепочек. «В 2020 году мы вышли в средние предприятия и сразу попали на НДС. Налоги чудовищные стали — выросли с 6 до 20%. И выплачивая их, мы в 2021 еле-еле смогли удержать объемы 2020-го. […] В начале марта очень тяжело было, упаднические настроения были, потому что в два раза взлетели цены на материалы и фурнитуру. Многие компании просто перестали отгружать ткань, и мы работали с тем, что есть на складе. Сейчас только понемногу приходит в себя наша индустрия, и мы начинаем разгоняться», — рассказал владелец компании. К запуску новых мощностей вернулись после ухода из России зарубежных спортивных брендов. Андрей Евтюхов рассчитывает на резкий рост спроса к концу лета. «Ближайшие 3-4 месяца люди будут донашивать то, что у них есть. Если зарубежные компании вернутся к этому сроку, то мы успеем вырасти, но не сильно. Если не вернутся, тогда, конечно, у нас будет гигантский скачок», — отметил предприниматель. Ray выпускает спортивную одежду, аксессуары и лыжные смазки. Всего у компании две производственных площадки. Основная — в Екатеринбурге. Продукция продается в розничных магазинах RAY Multibrand и в маркетплейсах. Также Ray отшивала одежду для французской сети Decathlon. Многие зарубежные бренды ушли с российского рынка после начала спецоперации России на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.