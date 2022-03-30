В Екатеринбурге подростки потушили Вечный огонь

Вечный огонь потушили вечером 30 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые затушили Вечный огонь на выезде из города. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Подростки потушили Вечный огонь на мемориале жертвам политических репрессий на Московском тракте, 2», — сообщил собеседник агентства. По его словам, детей задержала полиция.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что информация поступила в городской отдел полиции №8 от граждан в 16:48. Наряд группы быстрого реагирования территориального ОВД задержал подозреваемых.

«Задержанными оказались девушка по имени Ольга и ее знакомый по имени Владислав — учащийся вечерней школы. Девушка нигде не учится и не работает, воспитывается в полной семье, а парень — только матерью. Юная почитательница TikTok якобы неожиданно вспомнила видеоролик про Вечный огонь. Ей пришла в голову идея проверить, насколько он вечный. Подростки бросили на огонь комок снега, отчего огонь тут же погас. Компания спешно ретировалась. По предварительным данным, они оба и до этого примерным поведением не славились. Его доставляли в полицию за кражу из магазина, а ее — за драку. Сейчас с тиктокерами работают полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних, а также сыщики из центра по противодействию экстремизму в присутствии законных представителей. Представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения и рассматривают вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм) и о привлечении к административной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание собственных детей», — отметил Горелых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам