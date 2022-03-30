Юрист объяснил, кому из россиян могут отказать в налоговом вычете

30 марта 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Россияне вправе обжаловать отказ в налоговом вычете Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянину могут отказать в налоговом вычете, если он предоставит не весь пакет документов или попытается завысить сумму выплаты обманным путем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин. «Непредоставление документов или фиктивная операция, по которой хотят получить вычет. Это основные вещи. То есть, когда какие-то жулики пытаются какой-то документ подсунуть для того, чтобы вычет получить. Либо завышают, либо что-то еще. Если налоговая инспекция видит это, то отказывает», — сказал Алексей Гатин. При этом, уточнил юрист, налоговый вычет возмещается россиянам без особых проблем. «В большинстве случае инспекция шлет требования, в которых просит предоставить подтверждающее платежное поручение. Иногда без них проходит, сейчас достаточно спокойно сейчас возмещаются вычеты. Без всяких проблем», — отметил специалист. Гатин добавил, что если гражданину пришел отказ в вычете, то он имеет право его обжаловать. «Это можно оспаривать. Можно подать жалобу в вышестоящие органы. Можно в суд пойти. В целом, можно подать за тот же налоговый период. Либо надо дополнительные документы представить, и они заново его рассмотрят», — заключил собеседник агентства. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовало распоряжение, согласно которому срок проверки деклараций граждан России для получения налоговых вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней. Этот документ уже был разослан во все налоговые инспекции. Указание касается социальных вычетов, на проверки которых ранее давалось три месяца и еще месяц — на перевод средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянину могут отказать в налоговом вычете, если он предоставит не весь пакет документов или попытается завысить сумму выплаты обманным путем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин. «Непредоставление документов или фиктивная операция, по которой хотят получить вычет. Это основные вещи. То есть, когда какие-то жулики пытаются какой-то документ подсунуть для того, чтобы вычет получить. Либо завышают, либо что-то еще. Если налоговая инспекция видит это, то отказывает», — сказал Алексей Гатин. При этом, уточнил юрист, налоговый вычет возмещается россиянам без особых проблем. «В большинстве случае инспекция шлет требования, в которых просит предоставить подтверждающее платежное поручение. Иногда без них проходит, сейчас достаточно спокойно сейчас возмещаются вычеты. Без всяких проблем», — отметил специалист. Гатин добавил, что если гражданину пришел отказ в вычете, то он имеет право его обжаловать. «Это можно оспаривать. Можно подать жалобу в вышестоящие органы. Можно в суд пойти. В целом, можно подать за тот же налоговый период. Либо надо дополнительные документы представить, и они заново его рассмотрят», — заключил собеседник агентства. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовало распоряжение, согласно которому срок проверки деклараций граждан России для получения налоговых вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней. Этот документ уже был разослан во все налоговые инспекции. Указание касается социальных вычетов, на проверки которых ранее давалось три месяца и еще месяц — на перевод средств.