Старт проекта был запланирован на март Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Форум групп» не запустила в срок проект по строительству жилого комплекса «Реформа» в Екатеринбурге. Старт был запланирован на март 2022 года.

Еще в середине февраля компания сообщала, что ЖК «Реформа» будет построен в микрорайоне Эльмаш, в квадрате улиц Энтузиастов — Стачек — Баумана — Старых Большевиков. В комплексе были предусмотрены 4 секции разной высотности: от 10 до 30 этажей. Также уточнялось, что после сдачи жилого комплекса будут проведены реконструкция окружающей дорожной сети и благоустройство пешеходного бульвара. Кроме этого «при участии застройщика» здесь появятся детский сад площадью 550 квадратных метров и корпус гимназии № 99, рассчитанный на 700 учеников, сообщал девелопер.

Сейчас анонс строительства ЖК «Реформа» исчез с сайта застройщика. Никакой другой информации об этом объекте на сайте также не появилось. В компании «Форум Групп» не смогли оперативно ответить, заморожен ли этот проект или работа по нему продолжается. В пресс-службе обещали прислать комментарий позже.

На портале недвижимости «Новостройки ЕКБ» сохранился анонс будущего проекта со ссылкой на заявление, размещенное на официальном сайте «Форум групп» Скрин сайта портала «Новостройки ЕКБ»

Между тем, на порталах недвижимости сохранились анонсы новой стройки со ссылкой на официальные сообщения девелоперской компании. В открытых источниках можно найти данные о тендере ЗАО «Форум групп» на проектировку жилого комплекса «Реформа», объявленного в начале февраля. Портал недвижимости «Квадратный метр» 10 февраля сообщал о том, что проектная документация этого объекта получила одобрение госэкспертизы.

24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. В ответ на это США, страны ЕС и Великобритания ввели экономические санкции в отношении самой России, а также отдельных политиков, бизнесменов и предприятий. В результате курс рубля обвалился, а налаженные логистические цепочки оказались разорваны. В этих условиях российские власти и бизнес начали пересматривать планы и замораживать проекты. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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