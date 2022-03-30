Националисты обстреляли храм в ЛНР во время молебна. Жители продолжали молиться под ударами ракет

31 марта 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Жители Варваровки продолжали молиться во время обстрела ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Варваровка в Луганской области украинские силовики обстреляли Ильинский мужской монастырь. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам корреспондентов, прихожане продолжали петь молебны и молиться во время ударов ракет. «Обстрел монастыря начался в 15 часов в среду: местные жители сразу же сбежались в храм, как только началась бомбардировка <…> во время обстрела храма на территории монастыря ему выбило стекла, с потолка посыпалась штукатурка. Одна из ракет, предположительно стреляли из гаубицы, попала в пристройку на территории монастыря», — рассказал корреспондент агентства. Несмотря на обстрелы, жители Варваровки продолжали молиться. «Православный батюшка во время обстрелов продолжал стоять и нести службу, хотя по храму били ракеты», — добавил военкор. Сообщается, что люди намерены остаться ночевать в храме до окончания бомбардировки. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В селе Варваровка в Луганской области украинские силовики обстреляли Ильинский мужской монастырь. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам корреспондентов, прихожане продолжали петь молебны и молиться во время ударов ракет. «Обстрел монастыря начался в 15 часов в среду: местные жители сразу же сбежались в храм, как только началась бомбардировка <…> во время обстрела храма на территории монастыря ему выбило стекла, с потолка посыпалась штукатурка. Одна из ракет, предположительно стреляли из гаубицы, попала в пристройку на территории монастыря», — рассказал корреспондент агентства. Несмотря на обстрелы, жители Варваровки продолжали молиться. «Православный батюшка во время обстрелов продолжал стоять и нести службу, хотя по храму били ракеты», — добавил военкор. Сообщается, что люди намерены остаться ночевать в храме до окончания бомбардировки. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.