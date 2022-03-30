30 марта 2022

В Екатеринбурге загорелось трехэтажное здание автосервиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Площадь пожара в здании автосервиса составляет примерно 150 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге в Кировском районе загорелось трехэтажное здание автосервиса. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

В Екатеринбурге загорелся автосервис расположенный по адресу улица Малышева дом 133. Огонь распространился на мансардный этаж. Площадь пожара составляет примерно 150 квадратных метров. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд от улицы Комсомольской до улицы Студенческой.

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В Екатеринбурге в Кировском районе загорелось трехэтажное здание автосервиса. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. В Екатеринбурге загорелся автосервис расположенный по адресу улица Малышева дом 133. Огонь распространился на мансардный этаж. Площадь пожара составляет примерно 150 квадратных метров. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд от улицы Комсомольской до улицы Студенческой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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