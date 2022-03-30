В Екатеринбурге загорелось трехэтажное здание автосервиса

В Екатеринбурге в Кировском районе загорелось трехэтажное здание автосервиса. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.
В Екатеринбурге загорелся автосервис расположенный по адресу улица Малышева дом 133. Огонь распространился на мансардный этаж. Площадь пожара составляет примерно 150 квадратных метров. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд от улицы Комсомольской до улицы Студенческой.
В Екатеринбурге в Кировском районе загорелось трехэтажное здание автосервиса. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. В Екатеринбурге загорелся автосервис расположенный по адресу улица Малышева дом 133. Огонь распространился на мансардный этаж. Площадь пожара составляет примерно 150 квадратных метров. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд от улицы Комсомольской до улицы Студенческой.