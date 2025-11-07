Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В Екатеринбурге пройдет самый неожиданный показ Недели моды: полная афиша

На Неделе моды в Екатеринбурге на подиум выйдут музыканты
07 ноября 2025 в 15:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Неделя моды завершится 9 ноября

Неделя моды завершится 9 ноября

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге продолжается Неделя моды. Свои коллекции на площадке Уральского центра развития дизайна уже представили уральские дизайнеры и студенты профильных вузов. Впереди горожан ждет еще три показа, на одном необычное представление — на подиум выйдут дети и музыканты. Что еще можно увидеть на главном фэшн-событии года — в афише URA.RU.

7 ноября

В пятницу гостей ждет особенный показ — будут представлены коллекции детской одежды от свердловских и челябинских дизайнеров. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся: юные модели выйдут на подиум с инструментами филармонического оркестра. Их выступление будет сопровождаться музыкой в исполнении квартета Уральского молодежного симфонического оркестра. Сбор гостей запланирован на 18:30, а начало показа — на 19:00. Стоимость билетов — 3500 рублей.

Попасть на показы можно будет только по билетам

Фото: Размик Закарян © URA.RU

8 ноября

На этот раз свои детские коллекции представят сразу несколько известных брендов и дизайнеров. Среди участников — VASENKOVY, KhiLisa, Yakovenko Brand, «Любимое платьишко», «Вера Версаль», Grape by Yuliya Anodina, Moona dress, OnikSSport, Dasha beauty wear, а также дизайнеры Тамара Асоян и Лидия Шведова. Кроме того, свои работы покажет Международное детское ателье. Сбор также в 18:30, показы стартуют в 19:00. Стоимость билетов, как и в предыдущий день, составит 3500 рублей.

Продолжение после рекламы

9 ноября

В заключительный день Недели моды на подиум выйдут дизайнеры и бренды из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Тюмени, Челябинска и Пермского края. Среди участников — Елена Прохорова, Oveyan Anna, Varvara_style, Дом Моды Людмилы Кутузовой, Julia Vladykina, VASENKOVY, «А. Гроза», DrozinLab, мультибрендовый шоурум «На стиле», BADANINA BRAND, НЕКТО YG, ESTILISTA и галерея винтажной моды «Шкаф». Сбор гостей начнется в 19:00, а начало показов — в 20:00. Стоимость билетов — 3500 рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал