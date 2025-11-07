В Екатеринбурге пройдет самый неожиданный показ Недели моды: полная афиша

Неделя моды завершится 9 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге продолжается Неделя моды. Свои коллекции на площадке Уральского центра развития дизайна уже представили уральские дизайнеры и студенты профильных вузов. Впереди горожан ждет еще три показа, на одном необычное представление — на подиум выйдут дети и музыканты. Что еще можно увидеть на главном фэшн-событии года — в афише URA.RU.

7 ноября

В пятницу гостей ждет особенный показ — будут представлены коллекции детской одежды от свердловских и челябинских дизайнеров. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся: юные модели выйдут на подиум с инструментами филармонического оркестра. Их выступление будет сопровождаться музыкой в исполнении квартета Уральского молодежного симфонического оркестра. Сбор гостей запланирован на 18:30, а начало показа — на 19:00. Стоимость билетов — 3500 рублей.

Попасть на показы можно будет только по билетам Фото: Размик Закарян © URA.RU

8 ноября

На этот раз свои детские коллекции представят сразу несколько известных брендов и дизайнеров. Среди участников — VASENKOVY, KhiLisa, Yakovenko Brand, «Любимое платьишко», «Вера Версаль», Grape by Yuliya Anodina, Moona dress, OnikSSport, Dasha beauty wear, а также дизайнеры Тамара Асоян и Лидия Шведова. Кроме того, свои работы покажет Международное детское ателье. Сбор также в 18:30, показы стартуют в 19:00. Стоимость билетов, как и в предыдущий день, составит 3500 рублей.

Продолжение после рекламы

9 ноября