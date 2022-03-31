США вывели из-под санкций одну из российских отраслей

31 марта 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

США фактически вывели из-под возможных санкций российские минеральные удобрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США фактически выводят из-под санкций одну из российских отраслей — минеральные удобрения. Об этом говорится в опубликованной генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина страны. Эта рецензия «фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения», пишет « Коммерсант ». По информации издания, удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов. Источники газеты среди российских производителей считают это важным сигналом. Они не исключают, что данный документ, скорее всего, примут во внимание и союзники США. США и другие страны запада начали в конце февраля вводить против России новые масштабные санкции. Это связано с тем, что РФ начала спецоперацию на Украине с целью денацифицировать и демилитаризовать страну. Из-за санкций российская экономика взяла курс на импортозамещение. Впрочем, стоит отметить, что санкционное давление на РФ не прекращалось с 2000-х. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США фактически выводят из-под санкций одну из российских отраслей — минеральные удобрения. Об этом говорится в опубликованной генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина страны. Эта рецензия «фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения», пишет «Коммерсант». По информации издания, удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов. Источники газеты среди российских производителей считают это важным сигналом. Они не исключают, что данный документ, скорее всего, примут во внимание и союзники США. США и другие страны запада начали в конце февраля вводить против России новые масштабные санкции. Это связано с тем, что РФ начала спецоперацию на Украине с целью денацифицировать и демилитаризовать страну. Из-за санкций российская экономика взяла курс на импортозамещение. Впрочем, стоит отметить, что санкционное давление на РФ не прекращалось с 2000-х.