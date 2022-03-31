США вывели из-под санкций одну из российских отраслей

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Сельхоз
США фактически вывели из-под возможных санкций российские минеральные удобрения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США фактически выводят из-под санкций одну из российских отраслей — минеральные удобрения. Об этом говорится в опубликованной генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина страны.

Эта рецензия «фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения», пишет «Коммерсант». По информации издания, удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов. Источники газеты среди российских производителей считают это важным сигналом. Они не исключают, что данный документ, скорее всего, примут во внимание и союзники США.

США и другие страны запада начали в конце февраля вводить против России новые масштабные санкции. Это связано с тем, что РФ начала спецоперацию на Украине с целью денацифицировать и демилитаризовать страну. Из-за санкций российская экономика взяла курс на импортозамещение. Впрочем, стоит отметить, что санкционное давление на РФ не прекращалось с 2000-х.

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США фактически выводят из-под санкций одну из российских отраслей — минеральные удобрения. Об этом говорится в опубликованной генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина страны. Эта рецензия «фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения», пишет «Коммерсант». По информации издания, удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов. Источники газеты среди российских производителей считают это важным сигналом. Они не исключают, что данный документ, скорее всего, примут во внимание и союзники США. США и другие страны запада начали в конце февраля вводить против России новые масштабные санкции. Это связано с тем, что РФ начала спецоперацию на Украине с целью денацифицировать и демилитаризовать страну. Из-за санкций российская экономика взяла курс на импортозамещение. Впрочем, стоит отметить, что санкционное давление на РФ не прекращалось с 2000-х.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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