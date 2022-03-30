ПФР досрочно выплатит курганцам пособия

Курганцы получать пособия на банковские карты 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Курганской области досрочно выплатят социальные пособия на банковские счета. Это связано с тем, что дата выплат выпадает на выходной день, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«В связи с тем, что 3 апреля выпадает на выходной день, зачисление социальных выплат на счета жителей Курганской области в кредитных организациях пройдет 1 апреля. Доставка пособий через почтовые отделения в Курганской области будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили в Курганском отделении ПФР.

В отделении уточнили, что досрочно пособия за март на банковские счета получат: женщины, вставшие на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности, родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, те зауральцы, кто получает меры социальной поддержки, переданные в ПФР из органов социальной защиты населения. С вопросами можно обратиться в контакт-центр ПФР.