30 марта 2022
29 марта 2022

ПФР досрочно выплатит курганцам пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы получать пособия на банковские карты 1 апреля Фото:

Жителям Курганской области досрочно выплатят социальные пособия на банковские счета. Это связано с тем, что дата выплат выпадает на выходной день, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«В связи с тем, что 3 апреля выпадает на выходной день, зачисление социальных выплат на счета жителей Курганской области в кредитных организациях пройдет 1 апреля. Доставка пособий через почтовые отделения в Курганской области будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили в Курганском отделении ПФР.

В отделении уточнили, что досрочно пособия за март на банковские счета получат: женщины, вставшие на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности, родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, те зауральцы, кто получает меры социальной поддержки, переданные в ПФР из органов социальной защиты населения. С вопросами можно обратиться в контакт-центр ПФР.

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Жителям Курганской области досрочно выплатят социальные пособия на банковские счета. Это связано с тем, что дата выплат выпадает на выходной день, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. «В связи с тем, что 3 апреля выпадает на выходной день, зачисление социальных выплат на счета жителей Курганской области в кредитных организациях пройдет 1 апреля. Доставка пособий через почтовые отделения в Курганской области будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили в Курганском отделении ПФР. В отделении уточнили, что досрочно пособия за март на банковские счета получат: женщины, вставшие на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности, родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, те зауральцы, кто получает меры социальной поддержки, переданные в ПФР из органов социальной защиты населения. С вопросами можно обратиться в контакт-центр ПФР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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