30 марта 2022
29 марта 2022

В ХМАО из-за погоды на «трассе смерти» столкнулись 22 автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП Фото:

На трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», прозванной в народе «трассой смерти» из-за частых ДТП, столкнулись 22 автомобиля. По предварительным данным, причинами стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 5 км автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошло попутное столкновение 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер», — сказано в сообщении «Уралуправтодор».

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. На месте аварии находятся пять нарядов ГИБДД и спецтехника. В социальных сетях также появилось видео, предположительно, с места аварии.

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На трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», прозванной в народе «трассой смерти» из-за частых ДТП, столкнулись 22 автомобиля. По предварительным данным, причинами стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 5 км автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошло попутное столкновение 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер», — сказано в сообщении «Уралуправтодор». По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. На месте аварии находятся пять нарядов ГИБДД и спецтехника. В социальных сетях также появилось видео, предположительно, с места аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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