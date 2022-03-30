В ХМАО из-за погоды на «трассе смерти» столкнулись 22 автомобиля

В ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», прозванной в народе «трассой смерти» из-за частых ДТП, столкнулись 22 автомобиля. По предварительным данным, причинами стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 5 км автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск произошло попутное столкновение 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер», — сказано в сообщении «Уралуправтодор».

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. На месте аварии находятся пять нарядов ГИБДД и спецтехника. В социальных сетях также появилось видео, предположительно, с места аварии.