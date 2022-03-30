Москва выделила деньги на фестивали в Екатеринбурге

Президентские фонды выделили около 100 миллионов рублей на три крупных культурных события Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько крупных уральских фестивалей Свердловской области получили финансовую поддержку от государства. Президентский фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов проспонсирует такие проекты, как Ural Music Night, «Лето на заводе» и фестиваль паблик арта «ЧО».

«Да, мы получили [гранты]. Около полумиллиона на смежный проект [Ural Music Volunteer Crew]», — подтвердил информацию URA.RU исполнительный директор «Ночь музыки» Григорий Колмогоров. Согласно официальному сайту Президентского фонда культурных инициатив, на проведение фестиваля организаторы Ural Music Night получили 20 миллионов рублей из заявленных 73,8 миллионов. Также фонд выделил полмиллиона рублей на Ural Music Volunteer Crew, общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 1,3 миллиона рублей.

Поддержку остальной финансовой части ожидают получить от властей Свердловской области и коммерческих партнеров. С ними команда UMN сейчас находится на стадии переговоров.

Уральский фестиваль паблик-арта «ЧО» от застройщика «Атомстройкомплекс» также получил грант на 7,8 миллионов рублей. Общая стоимость мероприятия по развитию уральской идентичности, истории города и локального патриотизма организаторами оценивается в 16,5 миллионов рублей.

Как рассказал URA.RU директор фестиваля Никита Харисов, основную часть софинасирования возьмут на себя застройщик «Атомстройкомплекс», уральский филиал Пушкинского музея и некоммерческая организация. «Еще часть софинансируется за счет того, что соорганизаторами являются Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина и АНО „Стандарт 2.0“. Также мы ведем переговоры еще с несколькими девелоперами и локальными бизнесами об участии в проекте», — рассказал руководитель фестиваля.

Помимо прочего государственное финансирование получил проект «Лето на заводе» в Сысерти. Креативный кластер обеспечат 12,3 миллионами рублей при запросе в 44,5 миллиона. Проект, который располагается на территории старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти, включает в себя проведение мастер-классов, лекций, экскурсий, выставок и концертов. Мы направили запрос организаторам фестиваля, чтобы узнать, кто примет участие в софинансировании фестиваля. На момент написания новости ответа не поступало.

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