Новые инвестпроекты в ЯНАО обеспечат десятки рабочих мест

Благодаря проектам планируется создать 42 рабочих места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимателям в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта, которые обеспечат новые рабочие места. Планируется, что благодаря успешной реализации в округе также появятся торговые центры и туристический комплекс, сообщили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

«Четыре новых инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций 273 млн рублей взяли на сопровождение в окружном центре „Мой бизнес“. В процессе реализации проектов на Ямале планируется создать 42 новых рабочих места. Кроме того, менеджеры будут комплексно сопровождать их развитие на каждом этапе», — уточнили в пресс-службе.

По итогу реализации проектов планируется, что в Губкинском на базе искусственного водоема появится туристический комплекс «Лазурный берег», а в Тарко-Сале и Ноябрьске откроют торгово-развлекательные центры. Еще в Надымском районе запустят в работу цех по переработке рыбы.

«После запуска этих проектов ямальцы и гости округа смогут разнообразить свой досуг рыбалкой и прогулками по территории рыболовного хозяйства. Ввести в рацион рыбную продукцию ямальского производителя и получат новые возможности для шопинга и развлечений», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО поддержат предпринимателей в условиях кризиса. Бизнесмены смогут получить финансовую поддержку в виде компенсаций части затрат за приобретение франшизы, покупку оборудования для создания или модернизации производства товаров.

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