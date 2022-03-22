Власти ЯНАО поддержат предпринимателей в условиях кризиса

Предприниматели получат компенсацию затрат за приобретение франшизы и оборудования Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Предприниматели ЯНАО смогут получить финансовую поддержку в виде компенсаций части затрат за приобретение франшизы, покупки оборудования для создания или модернизации производства товаров. Как сообщается в опубликованном документе, власти округа утвердят механизм реализации мер финансовой поддержки окружными центрами «Мой бизнес».

«Проект постановления утверждает механизм реализации мер финансовой поддержки окружными центрами „Мой бизнес“. В дополнение к уже действующему пакету „антикризисных“ мер поддержки у предпринимателей Ямала появится возможность заявиться на финансовую поддержку в виде компенсаций отдельных видов расходов и гранты», — говорится в комментарии к опубликованному документу на сайте правительства ЯНАО.

После подписания постановления губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, предприниматели малого и среднего бизнеса должны смогут подать документы в окружной центр «Мой бизнес» для получения финансовой поддержки. Помимо этого компенсацию расходов на реализацию бизнес-проектов получат победители конкурсов «Свое дело», «Время действовать», а также бизнесмены социальные направленных проектов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО разработают дополнительные меры поддержки жителей в условиях санкций. А также что правительство округа создаст фонд развития промышленности (ФРП), которым будет руководить центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

ЕС и США ввели санкции по отношению к России из-за объявления Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам