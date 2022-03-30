30 марта 2022
29 марта 2022

Дума ХМАО предложила Минтруда пенсионную реформу для северян

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск, дума хмао
В думе ХМАО проголосовали за сохранение северной надбавки к пенсии Фото:

Депутаты Думы ХМАО проголосовали за сохранение северной надбавки к пенсии для пенсионеров, покинувших пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Соответствующая инициатива будет направлена Министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Рассматривается инициатива об обращении к Министру труда и социальной защиты РФ Котякову по вопросу сохранения пенсионерам повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на соответствующий районный коэффициент, при выезде их за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — сказал председатель Думы Борис Хохряков. Инициатива была единогласно принята депутатами

Ранее URA.RU писало, что увеличение северных пенсий лоббирует депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный. Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения.

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Депутаты Думы ХМАО проголосовали за сохранение северной надбавки к пенсии для пенсионеров, покинувших пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Соответствующая инициатива будет направлена Министру труда и социальной защиты Антону Котякову. «Рассматривается инициатива об обращении к Министру труда и социальной защиты РФ Котякову по вопросу сохранения пенсионерам повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на соответствующий районный коэффициент, при выезде их за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — сказал председатель Думы Борис Хохряков. Инициатива была единогласно принята депутатами Ранее URA.RU писало, что увеличение северных пенсий лоббирует депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный. Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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