Депутат Госдумы от ХМАО лоббирует увеличение северных пенсий

29 марта 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Павел Завальный предлагает повысить северные пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата Госдумы от ХМАО Павла Завального об увеличении пенсии для жителей северных регионов и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения. Об этом сообщил сам парламентарий у себя в аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Предложения Завального сводятся к нескольким пунктам. Среди них — применение повышающих коэффициентов при расчете пенсии за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии отработки северного и общего трудового стажа. А также возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении всех установленных требований. «Я уверен, в нынешних сложнейших условиях решения, которые сделают условия и принципы расчета „северных“ пенсий более справедливыми, учитывающими специфику труда в регионе, тем более необходимы для сохранения нормального социального самочувствия людей, социальной стабильности, для того, чтобы люди, отдающие силы и здоровье Северу, чувствовали себя более защищенными», — считает Завальный. Он также добавил, что эти предложения будут отправлены в другие отраслевые профоюзы для того, чтобы они получили дополнительную поддержку. После этого они будут отправлены в адрес Минтруда. Ранее URA.RU сообщало, что Завальный уже делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата Госдумы от ХМАО Павла Завального об увеличении пенсии для жителей северных регионов и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения. Об этом сообщил сам парламентарий у себя в аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Предложения Завального сводятся к нескольким пунктам. Среди них — применение повышающих коэффициентов при расчете пенсии за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии отработки северного и общего трудового стажа. А также возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении всех установленных требований. «Я уверен, в нынешних сложнейших условиях решения, которые сделают условия и принципы расчета „северных“ пенсий более справедливыми, учитывающими специфику труда в регионе, тем более необходимы для сохранения нормального социального самочувствия людей, социальной стабильности, для того, чтобы люди, отдающие силы и здоровье Северу, чувствовали себя более защищенными», — считает Завальный. Он также добавил, что эти предложения будут отправлены в другие отраслевые профоюзы для того, чтобы они получили дополнительную поддержку. После этого они будут отправлены в адрес Минтруда. Ранее URA.RU сообщало, что Завальный уже делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.