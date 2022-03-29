Депутат Госдумы от ХМАО лоббирует увеличение северных пенсий

Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата Госдумы от ХМАО Павла Завального об увеличении пенсии для жителей северных регионов и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения. Об этом сообщил сам парламентарий у себя в аккаунте в социальной сети «Вконтакте».
Предложения Завального сводятся к нескольким пунктам. Среди них — применение повышающих коэффициентов при расчете пенсии за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии отработки северного и общего трудового стажа. А также возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении всех установленных требований. «Я уверен, в нынешних сложнейших условиях решения, которые сделают условия и принципы расчета „северных“ пенсий более справедливыми, учитывающими специфику труда в регионе, тем более необходимы для сохранения нормального социального самочувствия людей, социальной стабильности, для того, чтобы люди, отдающие силы и здоровье Северу, чувствовали себя более защищенными», — считает Завальный.
Он также добавил, что эти предложения будут отправлены в другие отраслевые профоюзы для того, чтобы они получили дополнительную поддержку. После этого они будут отправлены в адрес Минтруда.
Ранее URA.RU сообщало, что Завальный уже делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.
Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата Госдумы от ХМАО Павла Завального об увеличении пенсии для жителей северных регионов и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения. Об этом сообщил сам парламентарий у себя в аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Предложения Завального сводятся к нескольким пунктам. Среди них — применение повышающих коэффициентов при расчете пенсии за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии отработки северного и общего трудового стажа. А также возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении всех установленных требований. «Я уверен, в нынешних сложнейших условиях решения, которые сделают условия и принципы расчета „северных“ пенсий более справедливыми, учитывающими специфику труда в регионе, тем более необходимы для сохранения нормального социального самочувствия людей, социальной стабильности, для того, чтобы люди, отдающие силы и здоровье Северу, чувствовали себя более защищенными», — считает Завальный. Он также добавил, что эти предложения будут отправлены в другие отраслевые профоюзы для того, чтобы они получили дополнительную поддержку. После этого они будут отправлены в адрес Минтруда. Ранее URA.RU сообщало, что Завальный уже делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.