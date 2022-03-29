Депутат Госдумы от ХМАО лоббирует увеличение северных пенсий

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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, пенсионеры на прогулке, пожилые люди, пенсионер на скамейке, медицинская маска
Депутат Госдумы Павел Завальный предлагает повысить северные пенсии Фото:

Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата Госдумы от ХМАО Павла Завального об увеличении пенсии для жителей северных регионов и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения. Об этом сообщил сам парламентарий у себя в аккаунте в социальной сети «Вконтакте».

Предложения Завального сводятся к нескольким пунктам. Среди них — применение повышающих коэффициентов при расчете пенсии за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии отработки северного и общего трудового стажа. А также возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении всех установленных требований. «Я уверен, в нынешних сложнейших условиях решения, которые сделают условия и принципы расчета „северных“ пенсий более справедливыми, учитывающими специфику труда в регионе, тем более необходимы для сохранения нормального социального самочувствия людей, социальной стабильности, для того, чтобы люди, отдающие силы и здоровье Северу, чувствовали себя более защищенными», — считает Завальный.

Он также добавил, что эти предложения будут отправлены в другие отраслевые профоюзы для того, чтобы они получили дополнительную поддержку. После этого они будут отправлены в адрес Минтруда.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный уже делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.

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Представители нефтегазовых объединений поддержали идею депутата Госдумы от ХМАО Павла Завального об увеличении пенсии для жителей северных регионов и намерены обратиться в Министерство труда и соцразвития РФ для ускорения принятия этого решения. Об этом сообщил сам парламентарий у себя в аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Предложения Завального сводятся к нескольким пунктам. Среди них — применение повышающих коэффициентов при расчете пенсии за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии отработки северного и общего трудового стажа. А также возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении всех установленных требований. «Я уверен, в нынешних сложнейших условиях решения, которые сделают условия и принципы расчета „северных“ пенсий более справедливыми, учитывающими специфику труда в регионе, тем более необходимы для сохранения нормального социального самочувствия людей, социальной стабильности, для того, чтобы люди, отдающие силы и здоровье Северу, чувствовали себя более защищенными», — считает Завальный. Он также добавил, что эти предложения будут отправлены в другие отраслевые профоюзы для того, чтобы они получили дополнительную поддержку. После этого они будут отправлены в адрес Минтруда. Ранее URA.RU сообщало, что Завальный уже делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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