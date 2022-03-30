На станцию метро приехала полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге перекрыли вход и выход со станции метро Площадь 1905 года. Об этом сообщили читатели URA.RU. У одного из пассажиров нашли подозрительный предмет.

«На станции закрыли вход и выход», — сообщил подписчик. Он прислал фотографию, на которой видно, как пассажиры не могут выйти со станции метро.

В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что станция перекрыта из-за подозрительного предмета. «При личном досмотре пассажиров обнаружены предметы, напоминающие взрывчатку, поэтому станция закрыта», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что на место вызвали специалистов.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU