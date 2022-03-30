30 марта 2022

В Екатеринбурге перекрыли станцию метро. Там нашли предмет, похожий на бомбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На станцию метро приехала полиция Фото:

В Екатеринбурге перекрыли вход и выход со станции метро Площадь 1905 года. Об этом сообщили читатели URA.RU. У одного из пассажиров нашли подозрительный предмет.

«На станции закрыли вход и выход», — сообщил подписчик. Он прислал фотографию, на которой видно, как пассажиры не могут выйти со станции метро.

В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что станция перекрыта из-за подозрительного предмета. «При личном досмотре пассажиров обнаружены предметы, напоминающие взрывчатку, поэтому станция закрыта», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что на место вызвали специалистов.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

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Фото:

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В Екатеринбурге перекрыли вход и выход со станции метро Площадь 1905 года. Об этом сообщили читатели URA.RU. У одного из пассажиров нашли подозрительный предмет. «На станции закрыли вход и выход», — сообщил подписчик. Он прислал фотографию, на которой видно, как пассажиры не могут выйти со станции метро. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что станция перекрыта из-за подозрительного предмета. «При личном досмотре пассажиров обнаружены предметы, напоминающие взрывчатку, поэтому станция закрыта», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что на место вызвали специалистов. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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