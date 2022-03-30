30 марта 2022

Тюменцам раскрыли график отключения горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячую воду отключат на период от 12 до 14 дней Фото:

С 16 мая компания УСТЭК начнет производить плановое отключение горячей воды в Тюмени, оно пройдет в семь этапов. В единой теплоснабжающей организации столицы региона предоставили URA.RU график опрессовок.

«Сети для поставки тепловой энергии в дома и учреждения Тюмени подлежат обязательной проверке на прочность в ходе гидравлических испытаний. С 2020 года УСТЭК успешно применяет практику сокращения периода опрессовок. В текущем году они пройдут в семь этапов, начало запланировано на 16 мая. Продолжительность первого и последнего этапов — 14 дней, остальных пяти — 12 дней», — рассказали URA.RU в компании.

В УСТЭК создали таблицу, по которой тюменцы легко могут определить, когда их дом отключат от подачи горячей воды. Для проверки нужно выбрать свою улицу в выпадающем списке, а затем найти номер дома в этом документе.

В компании подчеркивают, что график является предварительным. Сроки могут корректироваться.

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С 16 мая компания УСТЭК начнет производить плановое отключение горячей воды в Тюмени, оно пройдет в семь этапов. В единой теплоснабжающей организации столицы региона предоставили URA.RU график опрессовок. «Сети для поставки тепловой энергии в дома и учреждения Тюмени подлежат обязательной проверке на прочность в ходе гидравлических испытаний. С 2020 года УСТЭК успешно применяет практику сокращения периода опрессовок. В текущем году они пройдут в семь этапов, начало запланировано на 16 мая. Продолжительность первого и последнего этапов — 14 дней, остальных пяти — 12 дней», — рассказали URA.RU в компании. В УСТЭК создали таблицу, по которой тюменцы легко могут определить, когда их дом отключат от подачи горячей воды. Для проверки нужно выбрать свою улицу в выпадающем списке, а затем найти номер дома в этом документе. В компании подчеркивают, что график является предварительным. Сроки могут корректироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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