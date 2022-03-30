30 марта 2022

В Екатеринбурге эвакуировали отделение «Газпромбанка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Очевидец рассказал, что к отделению банка приехала полиция Фото:

Сотрудников отделения «Газпромбанка» на улице Луначарского, 134в в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Сотрудников банка эвакуировали из здания „Газпромбанка“. Сказали не ждать и отправили домой. Некоторые продолжат работу удаленно», — рассказал собеседник агентства. По данным очевидца, эвакуация могла начаться из-за поступившего в банк сообщения о минировании. Он отметил, что к зданию приехала полиция.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. Направлен запрос в пресс-службу «Газпромбанка». Ответа на момент публикации не поступило.

Фото:

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Сотрудников отделения «Газпромбанка» на улице Луначарского, 134в в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Сотрудников банка эвакуировали из здания „Газпромбанка“. Сказали не ждать и отправили домой. Некоторые продолжат работу удаленно», — рассказал собеседник агентства. По данным очевидца, эвакуация могла начаться из-за поступившего в банк сообщения о минировании. Он отметил, что к зданию приехала полиция. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. Направлен запрос в пресс-службу «Газпромбанка». Ответа на момент публикации не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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