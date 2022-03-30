Очевидец рассказал, что к отделению банка приехала полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников отделения «Газпромбанка» на улице Луначарского, 134в в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Сотрудников банка эвакуировали из здания „Газпромбанка“. Сказали не ждать и отправили домой. Некоторые продолжат работу удаленно», — рассказал собеседник агентства. По данным очевидца, эвакуация могла начаться из-за поступившего в банк сообщения о минировании. Он отметил, что к зданию приехала полиция.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. Направлен запрос в пресс-службу «Газпромбанка». Ответа на момент публикации не поступило.

Фото: читатели URA.RU