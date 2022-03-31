Диетолог Гинзбург назвал опасные при постковиде продукты

01 апреля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

При постковиде желательно не употреблять красное мясо, сахар и жиры Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При постковидном синдроме нежелательно есть продукты, которые способствуют усилению воспалений и свертываемости крови. К ним относится красное мясо, сахар и трансжиры. Такую рекомендацию в беседе с URA.RU дал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «При постковидном синдроме нежелательно употреблять красное мясо, сахар, сахаросодержащие продукты и плохие жиры, трансжиры, типа маргарина, и даже подсолнечное масло. Так как после COVID-19 в организме может сохраняться либо повышаться уровень хронических воспалений. Поэтому питание должно это исключать, а также не стимулировать свертываемость крови. Плюс, при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии», — объяснил Михаил Гинзбург. По словам диетолога, снижению воздействия постковидного синдрома на человека способствует правильный рацион питания. «Список продуктов тут один — морская рыба, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы, типа грубого хлеба, гречка, овсянка. Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики», — добавил Гинзбург. Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков заявил, что у переболевших штаммом коронавируса «Омикрон» могут развиться проблемы неврологического характера — ухудшится сон, усилятся головные боли, повысится тревожность. Также при постковидном синдроме проявляются респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При постковидном синдроме нежелательно есть продукты, которые способствуют усилению воспалений и свертываемости крови. К ним относится красное мясо, сахар и трансжиры. Такую рекомендацию в беседе с URA.RU дал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «При постковидном синдроме нежелательно употреблять красное мясо, сахар, сахаросодержащие продукты и плохие жиры, трансжиры, типа маргарина, и даже подсолнечное масло. Так как после COVID-19 в организме может сохраняться либо повышаться уровень хронических воспалений. Поэтому питание должно это исключать, а также не стимулировать свертываемость крови. Плюс, при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии», — объяснил Михаил Гинзбург. По словам диетолога, снижению воздействия постковидного синдрома на человека способствует правильный рацион питания. «Список продуктов тут один — морская рыба, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы, типа грубого хлеба, гречка, овсянка. Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики», — добавил Гинзбург. Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков заявил, что у переболевших штаммом коронавируса «Омикрон» могут развиться проблемы неврологического характера — ухудшится сон, усилятся головные боли, повысится тревожность. Также при постковидном синдроме проявляются респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.