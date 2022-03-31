На главную площадь Екатеринбурга вернут зеленый оазис

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Сад Атмосфера. Екатеринбург, ландшафтный дизайн, атмосфера, фестиваль атмосфера, сад атмосфера
В Екатеринбурге пройдет второй фестиваль ландшафтного искусства Фото:

На площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет второй фестиваль ландшафтного искусства. У мероприятия поменялось название — с «Атмосферы» на «Атмофест». Информацию о готовящемся фестивале подтвердил глава города Алексей Орлов.

«Принято окончательное решение: фестивалю ландшафтного искусства на площади 1905 года — быть! Как и в прошлом году, он пройдет в августе. Изменилось лишь название — теперь это „Атмофест“», — написал мэр в своем telegram-канале.

По завершению фестиваля, растения будут размещены рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами. «До встречи на площади 1905 года», — резюмировал Орлов.

В прошлом году фестиваль начался в середине августа. За все время его посетили около 150 тысяч человек. Организаторы фестиваля в разговоре с URA.RU рассказали, что мэрия согласовала им размещение искусственного сквера.

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На площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет второй фестиваль ландшафтного искусства. У мероприятия поменялось название — с «Атмосферы» на «Атмофест». Информацию о готовящемся фестивале подтвердил глава города Алексей Орлов. «Принято окончательное решение: фестивалю ландшафтного искусства на площади 1905 года — быть! Как и в прошлом году, он пройдет в августе. Изменилось лишь название — теперь это „Атмофест“», — написал мэр в своем telegram-канале. По завершению фестиваля, растения будут размещены рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами. «До встречи на площади 1905 года», — резюмировал Орлов. В прошлом году фестиваль начался в середине августа. За все время его посетили около 150 тысяч человек. Организаторы фестиваля в разговоре с URA.RU рассказали, что мэрия согласовала им размещение искусственного сквера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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