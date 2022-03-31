Свердловский мэр обматерил своих хейтеров и угрожал им. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работники ВСМЗ Верхняя Синячиха готовы начать голодовку, билалов сайгид
Глава города прославился своим выражением против хейтера Фото:

С телефонного номера главы Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова в одном из telegram-каналов опубликованы непристойные выражения в адрес участника обсуждения. Об этом URA.RU рассказал очевидец и предоставил скрины.

«Ты (автор, — прим.ред.) трусливый говнюк, рекомендую тебе — успокойся, а то тебе кое-куда ***, скоро и до тебя доберусь», — пишет Билалов.

После того как автор поста пообещал, что покажет комментарий Билалова губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прессе, пост был удален. Спустя некоторое время на том же месте появился новый — того же содержания, но без жестких оскорблений.

Журналист URA.RU проверил информацию на достоверность. Аккаунт, под которым написан комментарий, действительно принадлежит Сайгиду Билалову. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Алапаевска, но тот не ответил.

В рубрике «Свердловские инсайды» URA.RU писало, что Билалов угрожал депутату гордумы Алапаевска Тимофею Могиле тем, что отправит его в армию. Глава города принялся за угрозы после того, как его начали высмеивать в городе за желание отправиться на украинскую спецоперацию.

Фото:
Измененный комментарий Билалова
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С телефонного номера главы Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова в одном из telegram-каналов опубликованы непристойные выражения в адрес участника обсуждения. Об этом URA.RU рассказал очевидец и предоставил скрины. «Ты (автор, — прим.ред.) трусливый говнюк, рекомендую тебе — успокойся, а то тебе кое-куда ***, скоро и до тебя доберусь», — пишет Билалов. После того как автор поста пообещал, что покажет комментарий Билалова губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прессе, пост был удален. Спустя некоторое время на том же месте появился новый — того же содержания, но без жестких оскорблений. Журналист URA.RU проверил информацию на достоверность. Аккаунт, под которым написан комментарий, действительно принадлежит Сайгиду Билалову. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Алапаевска, но тот не ответил. В рубрике «Свердловские инсайды» URA.RU писало, что Билалов угрожал депутату гордумы Алапаевска Тимофею Могиле тем, что отправит его в армию. Глава города принялся за угрозы после того, как его начали высмеивать в городе за желание отправиться на украинскую спецоперацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...