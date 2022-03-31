Глава города прославился своим выражением против хейтера Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

С телефонного номера главы Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова в одном из telegram-каналов опубликованы непристойные выражения в адрес участника обсуждения. Об этом URA.RU рассказал очевидец и предоставил скрины.

«Ты (автор, — прим.ред.) трусливый говнюк, рекомендую тебе — успокойся, а то тебе кое-куда ***, скоро и до тебя доберусь», — пишет Билалов.

После того как автор поста пообещал, что покажет комментарий Билалова губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прессе, пост был удален. Спустя некоторое время на том же месте появился новый — того же содержания, но без жестких оскорблений.

Журналист URA.RU проверил информацию на достоверность. Аккаунт, под которым написан комментарий, действительно принадлежит Сайгиду Билалову. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Алапаевска, но тот не ответил.

В рубрике «Свердловские инсайды» URA.RU писало, что Билалов угрожал депутату гордумы Алапаевска Тимофею Могиле тем, что отправит его в армию. Глава города принялся за угрозы после того, как его начали высмеивать в городе за желание отправиться на украинскую спецоперацию.

Фото: инсайдер URA.RU

Измененный комментарий Билалова Фото: инсайдер URA.RU