Пермское «Эхо Москвы» нашло нового партнера на федеральном уровне

Вещать на частоте 91,2 FM временно будет «Sputnik FM» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM начало вещать радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»). Гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов сообщил URA.RU, что это временное решение.

«Sputnik FM» вещает на частоте «Эхо Москвы в Перми». Это временное решение, чтобы не было тишины в эфире. Сейчас продолжается поиск основного партнера», — отметил Творогов. По его словам, у радиостанции есть несколько предложений. Принимать решение в компании будут в зависимости от рейтинга, программной концепции и коммерческой привлекательности потенциального партнера. Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Эхо» ведет переговоры с несколькими радиостанциями: «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM».

Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось по требованию Генпрокуратуры. Радиостанцию ликвидировали. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов оставил должность. Пермское «Эхо» в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта возобновило местное вещание. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге.