30 марта 2022

Пермское «Эхо Москвы» нашло нового партнера на федеральном уровне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Михаилом Симаковым и утреннее шоу радио Rock Arsenal в баре F.Starter. Екатеринбург, звуковой пульт, радио, пульт, настройка
Вещать на частоте 91,2 FM временно будет «Sputnik FM» Фото:

На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM начало вещать радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»). Гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов сообщил URA.RU, что это временное решение.

«Sputnik FM» вещает на частоте «Эхо Москвы в Перми». Это временное решение, чтобы не было тишины в эфире. Сейчас продолжается поиск основного партнера», — отметил Творогов. По его словам, у радиостанции есть несколько предложений. Принимать решение в компании будут в зависимости от рейтинга, программной концепции и коммерческой привлекательности потенциального партнера. Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Эхо» ведет переговоры с несколькими радиостанциями: «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM».

Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось по требованию Генпрокуратуры. Радиостанцию ликвидировали. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов оставил должность. Пермское «Эхо» в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта возобновило местное вещание. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На частоте радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 91,2FM начало вещать радио «Sputnik FM» (входит в МИА «Россия Сегодня»). Гендиректор пермского «Эха» Андрей Творогов сообщил URA.RU, что это временное решение. «Sputnik FM» вещает на частоте «Эхо Москвы в Перми». Это временное решение, чтобы не было тишины в эфире. Сейчас продолжается поиск основного партнера», — отметил Творогов. По его словам, у радиостанции есть несколько предложений. Принимать решение в компании будут в зависимости от рейтинга, программной концепции и коммерческой привлекательности потенциального партнера. Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Эхо» ведет переговоры с несколькими радиостанциями: «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось по требованию Генпрокуратуры. Радиостанцию ликвидировали. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов оставил должность. Пермское «Эхо» в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. С 3 марта возобновило местное вещание. Роскомнадзор заявлял, что не будет продавать частоты «Эхо» в Перми и Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...