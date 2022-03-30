Источник: глава департамента в ЯНАО рискует потерять пост

Исполняющий обязанности директора департамента госзаказа ЯНАО Сергей Побережный рискует не занять эту должность на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.
«Шансы, что Побережный станет руководителем департамента госзаказа очень малы. Не зря же власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность главы этого ведомства», — сообщает собеседник.
В правительстве региона URA.RU пояснили, что у Побережного все-таки есть возможность занять этот пост. «Побережный сможет участвовать в конкурсе на общих основаниях. Победитель будет выбран из созданного резерва», — пояснили в пресс-службе властей региона.
Ранее сообщалось, что власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Итоги должны подвести 28 апреля.
Исполняющий обязанности директора департамента госзаказа ЯНАО Сергей Побережный рискует не занять эту должность на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Шансы, что Побережный станет руководителем департамента госзаказа очень малы. Не зря же власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность главы этого ведомства», — сообщает собеседник. В правительстве региона URA.RU пояснили, что у Побережного все-таки есть возможность занять этот пост. «Побережный сможет участвовать в конкурсе на общих основаниях. Победитель будет выбран из созданного резерва», — пояснили в пресс-службе властей региона. Ранее сообщалось, что власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Итоги должны подвести 28 апреля.