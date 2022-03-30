Источник: глава департамента в ЯНАО рискует потерять пост

Чиновник рискует не закрепится в должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Исполняющий обязанности директора департамента госзаказа ЯНАО Сергей Побережный рискует не занять эту должность на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Шансы, что Побережный станет руководителем департамента госзаказа очень малы. Не зря же власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность главы этого ведомства», — сообщает собеседник.

В правительстве региона URA.RU пояснили, что у Побережного все-таки есть возможность занять этот пост. «Побережный сможет участвовать в конкурсе на общих основаниях. Победитель будет выбран из созданного резерва», — пояснили в пресс-службе властей региона.

Ранее сообщалось, что власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Итоги должны подвести 28 апреля.