30 марта 2022

Источник: глава департамента в ЯНАО рискует потерять пост

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Чиновник рискует не закрепится в должности Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Исполняющий обязанности директора департамента госзаказа ЯНАО Сергей Побережный рискует не занять эту должность на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Шансы, что Побережный станет руководителем департамента госзаказа очень малы. Не зря же власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность главы этого ведомства», — сообщает собеседник.

В правительстве региона URA.RU пояснили, что у Побережного все-таки есть возможность занять этот пост. «Побережный сможет участвовать в конкурсе на общих основаниях. Победитель будет выбран из созданного резерва», — пояснили в пресс-службе властей региона.

Ранее сообщалось, что власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Итоги должны подвести 28 апреля.

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Исполняющий обязанности директора департамента госзаказа ЯНАО Сергей Побережный рискует не занять эту должность на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Шансы, что Побережный станет руководителем департамента госзаказа очень малы. Не зря же власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность главы этого ведомства», — сообщает собеседник. В правительстве региона URA.RU пояснили, что у Побережного все-таки есть возможность занять этот пост. «Побережный сможет участвовать в конкурсе на общих основаниях. Победитель будет выбран из созданного резерва», — пояснили в пресс-службе властей региона. Ранее сообщалось, что власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Итоги должны подвести 28 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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