31 марта 2022

В центре Екатеринбурга установят памятник детям ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник появится на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина Фото:

На скамейке в сквере около гимназии №9 в Екатеринбурге появится памятник в виде бронзового зайца из произведения детской поэтессы Агнии Барто «Зайку бросила хозяйка». Скульптуру хотят установить к 9 мая.

«Накануне 9 мая на скамейке возле гимназии №9 Екатеринбурга появится бронзовый зайка из стихотворения писательницы Агнии Барто — памятник, посвященный детям, кто покинул свои дома во время Великой Отечественной войны», — сообщает «КП-Екатеринбург». Автор инициативы — екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк.

Отмечается, что недалеко от сквера, где планируется установить памятник, на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, в период с 1941 по 1943 года в эвакуации жила Агния Барто. Ее дочери тогда было 8 лет.

На данный момент создана глиняная модель скульптуры, следующий этап — перевод в металл. Над памятником работают литейщик Иван Дубровин и скульптор, член Союза художников России Федор Петров.

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На скамейке в сквере около гимназии №9 в Екатеринбурге появится памятник в виде бронзового зайца из произведения детской поэтессы Агнии Барто «Зайку бросила хозяйка». Скульптуру хотят установить к 9 мая. «Накануне 9 мая на скамейке возле гимназии №9 Екатеринбурга появится бронзовый зайка из стихотворения писательницы Агнии Барто — памятник, посвященный детям, кто покинул свои дома во время Великой Отечественной войны», — сообщает «КП-Екатеринбург». Автор инициативы — екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк. Отмечается, что недалеко от сквера, где планируется установить памятник, на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, в период с 1941 по 1943 года в эвакуации жила Агния Барто. Ее дочери тогда было 8 лет. На данный момент создана глиняная модель скульптуры, следующий этап — перевод в металл. Над памятником работают литейщик Иван Дубровин и скульптор, член Союза художников России Федор Петров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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