В центре Екатеринбурга установят памятник детям ВОВ

01 апреля 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Памятник появится на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина Фото: Размик Закарян © URA.RU На скамейке в сквере около гимназии №9 в Екатеринбурге появится памятник в виде бронзового зайца из произведения детской поэтессы Агнии Барто «Зайку бросила хозяйка». Скульптуру хотят установить к 9 мая. «Накануне 9 мая на скамейке возле гимназии №9 Екатеринбурга появится бронзовый зайка из стихотворения писательницы Агнии Барто — памятник, посвященный детям, кто покинул свои дома во время Великой Отечественной войны», — сообщает «КП-Екатеринбург». Автор инициативы — екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк. Отмечается, что недалеко от сквера, где планируется установить памятник, на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, в период с 1941 по 1943 года в эвакуации жила Агния Барто. Ее дочери тогда было 8 лет. На данный момент создана глиняная модель скульптуры, следующий этап — перевод в металл. Над памятником работают литейщик Иван Дубровин и скульптор, член Союза художников России Федор Петров. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На скамейке в сквере около гимназии №9 в Екатеринбурге появится памятник в виде бронзового зайца из произведения детской поэтессы Агнии Барто «Зайку бросила хозяйка». Скульптуру хотят установить к 9 мая. «Накануне 9 мая на скамейке возле гимназии №9 Екатеринбурга появится бронзовый зайка из стихотворения писательницы Агнии Барто — памятник, посвященный детям, кто покинул свои дома во время Великой Отечественной войны», — сообщает «КП-Екатеринбург». Автор инициативы — екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк. Отмечается, что недалеко от сквера, где планируется установить памятник, на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, в период с 1941 по 1943 года в эвакуации жила Агния Барто. Ее дочери тогда было 8 лет. На данный момент создана глиняная модель скульптуры, следующий этап — перевод в металл. Над памятником работают литейщик Иван Дубровин и скульптор, член Союза художников России Федор Петров.