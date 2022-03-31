В Тюмени женщина избила ребенка. Видео

01 апреля 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел около торгового центра «Ватутинский» (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле одного из торговых центров Тюмени женщина пнула ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня днем у ТЦ „Ватутинский“ мамаша ногой пнула маленького ребенка. Мамаша года», — пишет анонимный автор поста. В комментариях к опубликованному видео пользователи призывают наказать женщину по всей строгости закона. «Опека спит? Администрация города, надеюсь, мы увидим, что вы разберетесь с этим случаем», — пишет Ксения Панова. «Найти и лишить ее родительских прав раз и навсегда, дать очень крупный штраф, где хочет пусть деньги берет», — настаивает Антон Попов. «Вот курица, ей бы да посильнее пенделя дать», — комментирует инцидент Наталья Борис. В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента. «В ходе мониторинга СМИ в сети интернет сотрудниками полиции обнаружено видео, на котором совершаются противоправные действия в отношении малолетнего. В настоящее время выясняется, является ли женщина матерью ребенка. Заявлений от граждан не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Возле одного из торговых центров Тюмени женщина пнула ребенка, инцидент попал на видео. Об этом URA.RU стало известно из группы «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня днем у ТЦ „Ватутинский“ мамаша ногой пнула маленького ребенка. Мамаша года», — пишет анонимный автор поста. В комментариях к опубликованному видео пользователи призывают наказать женщину по всей строгости закона. «Опека спит? Администрация города, надеюсь, мы увидим, что вы разберетесь с этим случаем», — пишет Ксения Панова. «Найти и лишить ее родительских прав раз и навсегда, дать очень крупный штраф, где хочет пусть деньги берет», — настаивает Антон Попов. «Вот курица, ей бы да посильнее пенделя дать», — комментирует инцидент Наталья Борис. В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента. «В ходе мониторинга СМИ в сети интернет сотрудниками полиции обнаружено видео, на котором совершаются противоправные действия в отношении малолетнего. В настоящее время выясняется, является ли женщина матерью ребенка. Заявлений от граждан не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.