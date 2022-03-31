Школьники вынуждены ходить на учебу через лужи и сугробы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники в поселке Бреды Челябинской области вынуждены пробираться от дома до школы и обратно по снегу и лужам. Видеозапись, какой путь приходится преодолевать детям, местные жители опубликовали в социальных сетях.

«Недавно увидела видео как дети пробираются до дому по снегу и лужам в Ашинском районе. А сейчас высылаю видео, где дети пробираются к школе №1 Брединского района», — написала Наталья М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под записью администратор паблика обратился к главе региона Алексею Текслеру и администрации Брединского района с просьбой принять меры. Эта группа не принадлежит администрации властей области, но в ней следят за обращениями граждан.

Глава Брединского района Николай Плохих сообщил URA.RU, что утром 1 апреля проезжал по центру района, в котором находится школа №1. По его словам, все дороги в центральном районе муниципалитета сухие. Плохих предположил, что видео снято несколько дней назад.

Ранее губернатор области Алексей Текслер отчитал главу Ашинского района и мэра Сима после того, как посмотрел видео, на котором дети идут в школу, проваливаясь в лужи и сугробы. Другим главам муниципалитетов Текслер сообщил, что при невыполнении его поручений они будут пенять на себя.