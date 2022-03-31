В выходные Пермском крае резко поменяется погода

В воскресенье на большей части региона пройдут дожди Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В выходные в Пермском крае пройдут обильные осадки. 2 и 3 апреля ожидаются мокрый снег и дождь, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В Пермском крае ожидается ухудшение погодных условий: осадки, гололедные явления и усиление ветра», — сообщается на сайте проекта. В воскресенье резко потеплеет и на большей части края пройдут дожди.

В субботу ночью температура опустится до -12 градусов (по северу до -17), днем — поднимется до 2—3 градусов. В течение дня снегопад и осадки в виде мокрого снега пройдут на большей части территории Пермского края. В воскресенье ночью местами пройдет снег, в южных районах будет идти дождь, температура составит от -6 до -1 градусов. Днем потеплеет до 3—8 (по югу до 8—13) градусов. По югу и центральным районам пройдет дождь, по северу — мокрый снег. Местами возможен гололед.