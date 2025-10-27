Губернатор Махонин навел порядок в реестре памятников Пермского края

Историческим особнякам вернули истинные названия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае несколько старинных особняков, которые признаны памятниками истории и культуры, в официальных документах носили неправильные названия. Например, «особняк врача Цукермана» в Кунгуре, числился в реестре как «особняк купца Циммермана», а «особняк солепромышленника Рязанцева» в Соликамске, как «особняк солепромышленника Румянцева». Ошибки исправили распоряжением правительства, которое подписал губернатор Дмитрий Махонин.

Также в списке памятников в Соликамске «сменил» собственника особняк солепромышленника Дубинина — на Дубровина. В Нытве уточнили инициалы летчика Ширинкина, который учился в местной школе №10. Изначально в реестре они были указаны как А.Ф. Теперь исправлены на верные — А.Д. Ширинкина звали Алексей Дмитриевич.