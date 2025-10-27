В Перми экс-следователя, попавшегося на взятке из «Банка приколов», лишили звания и свободы

Решение вынес Мотовилихинский районный суд Фото: Анна Ташлыкова © URA.RU

В Перми суд вынес приговор бывшему следователю Станиславу Зуеву, который попался на взятке деньгами из «Банка приколов». Ему назначили семь лет лишения свободы, штраф и лишили звания «майор юстиции».

«Семь лет заключения в исправительной колонии строгого режима, штраф 600 тысяч рублей, конфискация предмета взятки — 300 тысяч рублей, лишение права служить в правоохранительных органах на срок три года и звания „майор юстиции“. Такой приговор вынесли Станиславу Зуеву, бывшему следователю по особо важным делам следственного комитета России», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на документы суда.