В Перми экс-следователя, попавшегося на взятке из «Банка приколов», лишили звания и свободы
Решение вынес Мотовилихинский районный суд
Фото: Анна Ташлыкова © URA.RU
В Перми суд вынес приговор бывшему следователю Станиславу Зуеву, который попался на взятке деньгами из «Банка приколов». Ему назначили семь лет лишения свободы, штраф и лишили звания «майор юстиции».
«Семь лет заключения в исправительной колонии строгого режима, штраф 600 тысяч рублей, конфискация предмета взятки — 300 тысяч рублей, лишение права служить в правоохранительных органах на срок три года и звания „майор юстиции“. Такой приговор вынесли Станиславу Зуеву, бывшему следователю по особо важным делам следственного комитета России», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на документы суда.
Уточняется, что такое наказание Зуев получил за взятку от бывшего депутата Чайковской городской думы Дмитрия Югова. Ранее URA.RU рассказало, что в пакете было четыре купюры по 5 тысяч рублей и 56 билетов «Банка приколов». Югов дал Зуеву деньги за развал уголовного дела, хотя сам бывший следователь это отрицал. По словам Зуева, это было покушение на мошенничество.
