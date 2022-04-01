К нефтегазовому кластеру Тюменской области присоединился «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Председателем совета директоров компании является бывший председатель правительства РФ Михаил Фрадков.
«Лидер российского оборонно-промышленного комплекса — «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — присоединился к нашему Нефтегазовому кластеру. В него вступил Нижегородский завод 70-летия Победы, на котором производят оборудование для «Газпрома». «Алмаз-Антей» будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования, главная задача — импортозамещение», — рассказал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале
Глава региона отметил, что сотрудничество концерна с тюменским кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны. Продукция концерна предназначена для военного и гражданского применения. Высокотехнологичное оборудование «Алмаз-Антея» востребовано в ТЭКе, ЖКХ, медицине, транспорте и связи.
На фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине, в отношении России вводятся многочисленные санкции, которые направлены на нанесение удара по экономике страны, ее политическому и социальному блоку. В частности, страны Запада ввели запреты на экспорт в РФ высокотехнологичного оборудования и комплектующих. В ответ Россия усиливает импортозамещение, находит отечественные аналоги и развивает сотрудничество с теми странами, которые не встали на сторону Запада в вопросах нападок на нашу страну.
К нефтегазовому кластеру Тюменской области присоединился «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Председателем совета директоров компании является бывший председатель правительства РФ Михаил Фрадков. «Лидер российского оборонно-промышленного комплекса — «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — присоединился к нашему Нефтегазовому кластеру. В него вступил Нижегородский завод 70-летия Победы, на котором производят оборудование для «Газпрома». «Алмаз-Антей» будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования, главная задача — импортозамещение», — рассказал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале Глава региона отметил, что сотрудничество концерна с тюменским кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны. Продукция концерна предназначена для военного и гражданского применения. Высокотехнологичное оборудование «Алмаз-Антея» востребовано в ТЭКе, ЖКХ, медицине, транспорте и связи. На фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине, в отношении России вводятся многочисленные санкции, которые направлены на нанесение удара по экономике страны, ее политическому и социальному блоку. В частности, страны Запада ввели запреты на экспорт в РФ высокотехнологичного оборудования и комплектующих. В ответ Россия усиливает импортозамещение, находит отечественные аналоги и развивает сотрудничество с теми странами, которые не встали на сторону Запада в вопросах нападок на нашу страну.