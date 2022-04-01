В Тюмень пришла компания экс-премьера РФ. Задача — импортозамещение

01 апреля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Компания Михаила Фрадкова обеспечит развитие импортозамещения в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности К нефтегазовому кластеру Тюменской области присоединился «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Председателем совета директоров компании является бывший председатель правительства РФ Михаил Фрадков. «Лидер российского оборонно-промышленного комплекса — «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — присоединился к нашему Нефтегазовому кластеру. В него вступил Нижегородский завод 70-летия Победы, на котором производят оборудование для «Газпрома». «Алмаз-Антей» будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования, главная задача — импортозамещение», — рассказал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале Глава региона отметил, что сотрудничество концерна с тюменским кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны. Продукция концерна предназначена для военного и гражданского применения. Высокотехнологичное оборудование «Алмаз-Антея» востребовано в ТЭКе, ЖКХ, медицине, транспорте и связи. На фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине, в отношении России вводятся многочисленные санкции, которые направлены на нанесение удара по экономике страны, ее политическому и социальному блоку. В частности, страны Запада ввели запреты на экспорт в РФ высокотехнологичного оборудования и комплектующих. В ответ Россия усиливает импортозамещение, находит отечественные аналоги и развивает сотрудничество с теми странами, которые не встали на сторону Запада в вопросах нападок на нашу страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К нефтегазовому кластеру Тюменской области присоединился «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Председателем совета директоров компании является бывший председатель правительства РФ Михаил Фрадков. «Лидер российского оборонно-промышленного комплекса — «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — присоединился к нашему Нефтегазовому кластеру. В него вступил Нижегородский завод 70-летия Победы, на котором производят оборудование для «Газпрома». «Алмаз-Антей» будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования, главная задача — импортозамещение», — рассказал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале Глава региона отметил, что сотрудничество концерна с тюменским кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны. Продукция концерна предназначена для военного и гражданского применения. Высокотехнологичное оборудование «Алмаз-Антея» востребовано в ТЭКе, ЖКХ, медицине, транспорте и связи. На фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине, в отношении России вводятся многочисленные санкции, которые направлены на нанесение удара по экономике страны, ее политическому и социальному блоку. В частности, страны Запада ввели запреты на экспорт в РФ высокотехнологичного оборудования и комплектующих. В ответ Россия усиливает импортозамещение, находит отечественные аналоги и развивает сотрудничество с теми странами, которые не встали на сторону Запада в вопросах нападок на нашу страну.