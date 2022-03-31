Дело свердловчанина, погубившего дочь в ДТП, передано в суд

В Первоуральске начнут судить жителя Екатеринбурга, который, предположительно, будучи пьяным, погубил свою маленькую дочь в ДТП. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
«Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 1983 года рождения», — сообщила Канатова. По версии следствия, пьяный свердловчанин вез маленькую дочь на коленях, не пристегнув ее ремнем безопасности. Водитель врезался в дерево, девочка получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия.
Инцидент произошел вечером 3 июля 2021 года. Свердловчанин сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы
В Первоуральске начнут судить жителя Екатеринбурга, который, предположительно, будучи пьяным, погубил свою маленькую дочь в ДТП. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова. «Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 1983 года рождения», — сообщила Канатова. По версии следствия, пьяный свердловчанин вез маленькую дочь на коленях, не пристегнув ее ремнем безопасности. Водитель врезался в дерево, девочка получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия. Инцидент произошел вечером 3 июля 2021 года. Свердловчанин сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы