31 марта 2022

Дело свердловчанина, погубившего дочь в ДТП, передано в суд

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Автомобиль екатеринбуржца врезался в дерево, когда он держал дочь на коленях Фото:

В Первоуральске начнут судить жителя Екатеринбурга, который, предположительно, будучи пьяным, погубил свою маленькую дочь в ДТП. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 1983 года рождения», — сообщила Канатова. По версии следствия, пьяный свердловчанин вез маленькую дочь на коленях, не пристегнув ее ремнем безопасности. Водитель врезался в дерево, девочка получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия.

Инцидент произошел вечером 3 июля 2021 года. Свердловчанин сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы

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В Первоуральске начнут судить жителя Екатеринбурга, который, предположительно, будучи пьяным, погубил свою маленькую дочь в ДТП. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова. «Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 1983 года рождения», — сообщила Канатова. По версии следствия, пьяный свердловчанин вез маленькую дочь на коленях, не пристегнув ее ремнем безопасности. Водитель врезался в дерево, девочка получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия. Инцидент произошел вечером 3 июля 2021 года. Свердловчанин сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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